Недела на франкофонски филм во Кинотека

Францускиот институт во Скопје и Амбасадата на Франција, во соработка со Амбасадите на земјите-членки на Меѓународната организација на Франкофонијата (Белгија, Грција, Швајцарија, Франција, Канада, Албанија и Романија) и со Кинотеката, и годинава ја организираат традиционалната Недела на франкофонски филм, којашто ќе се одржи од 30 март до 4 април 2026 година во Кинотеката на Северна Македонија.

Манифестацијата ќе започне во понеделник, 30.03.2026, во 20 ч., во Кинотеката во Скопје, со проекцијата на филмот „Склоност кон пораз” на Лени и Арпо Гит, во организација на Амбасадата на Белгија во Софија.



Настанот ќе го отворат:

Н.Е.Г. Пол Ламбер, Амбасадор на Белгија во Софија

Н.Е.Г. Кристоф Ле Риголер, Амбасадор на Франција

За оваа проекција влезот е слободен.

Следат проекциите на:

Вторник 31 март, од 20 ч., „Кога доматите се сретнаа со Вагнер “, документарен филм на Маријана Економу, во организација на Амбасадата на Грција;

Среда 1 април, од 20 ч., „Тивок бунт”, на Мари-Елса Сгуалдо, во организација на Амбасадата на Швајцарија;

Четврток 2 април, од 20 ч., „Приказната за Сулејман”, на Борис Лојкин , во организација на Амбасадата на Франција и Францускиот институт во Скопје;

Петок 3 април, од 20 ч., „Родео”, на Жоел Дежарден Пакет , во организација на Амбасадата на Канада;

Сабота 4 април, од 18 ч., „Приказна од минатото” , на Димитер Анагности, во организација на Амбасадата на Албанија;

Сабота 4 април, од 20 ч., затворање на Неделата на франкофонскиот филм со проекцијата на филмот „Марија, кралицата на Романија”, во организација на Амбасадата на Романија.

Сите филмови се со превод на македонски јазик, а за дел од филмовите од нефранкофонско говорно подрачје обезбеден е и превод на француски јазик.

Влезници за проекциите се резервираат и се подигнуваат во Кинотеката.