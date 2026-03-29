Настап на реномирани уметници од Полска и Грција на завршниот концерт на „КЛАРИФЕСТ-Скопје 2026“

29/03/2026 10:32

Завршниот концерт на 8-от Меѓународен фестивал за кларинети “КЛАРИФЕСТ-Скопје 2026”, ќе се одржи денеска во КИЦ-Скопје (Салон 19:19) од 20 часот.

Како што информираат организаторите, Здружението за култура и уметност АРТИСТИКО-Скопје, на концертот ќе настапат реномирани интернационални солисти  на кларинет и басет кларинет Милтос Мумулидес од Грција и Роман Виташек, Богдан Очешак и Павел Краузович  од Полска, а во придружба на нашата истакната пијанистка Елена Атанасовска-Ивановска. Како гости на концертот ќе настапат и нашите истакнати кларинетисти Ристо Ѓоревски и Игор Бакревски.

На концертот ќе бидат изведени дела од Телеман, Моцарт, Менделсон, Мангани, Блоx, Чирчински и други, а повеќето од нив ќе прозвучат премиерно во нашата држава. 

Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и Амбасадите на Полска и Грција во Скопје.

Влезот на концертот ќе биде бесплатен. 

Поврзани содржини

Три концерти по повод роденденот на Јохан Себастијан Бах
„МСУ Водич“ со кустосот Бојана Јанева
Уметноста на живеењето како заедничка вредност: Diners Club и Драмски потпишаа договор за соработка
„Надеж – Светлина низ темнината“ од Ана Митевска пред кочанските љубители на ликовната уметност
Џефри Ерик Џенкинс: Светскиот ден на театарот во 2026 е помалку прослава, а повеќе повик за внимание
Потпишан Меморандум за културна соработка меѓу загрепскиот Музеј за уметности и занаети и НГ на Македонија
Ќе се одржи „Отскочна даска #5“ ‒ поетско читање за млади, како преднастан на 6. Скопски поетски фестивал
Недела на франкофонски филм во Кинотека

Најчитани