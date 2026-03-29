Настап на реномирани уметници од Полска и Грција на завршниот концерт на „КЛАРИФЕСТ-Скопје 2026“

Завршниот концерт на 8-от Меѓународен фестивал за кларинети “КЛАРИФЕСТ-Скопје 2026”, ќе се одржи денеска во КИЦ-Скопје (Салон 19:19) од 20 часот.

Како што информираат организаторите, Здружението за култура и уметност АРТИСТИКО-Скопје, на концертот ќе настапат реномирани интернационални солисти на кларинет и басет кларинет Милтос Мумулидес од Грција и Роман Виташек, Богдан Очешак и Павел Краузович од Полска, а во придружба на нашата истакната пијанистка Елена Атанасовска-Ивановска. Како гости на концертот ќе настапат и нашите истакнати кларинетисти Ристо Ѓоревски и Игор Бакревски.

На концертот ќе бидат изведени дела од Телеман, Моцарт, Менделсон, Мангани, Блоx, Чирчински и други, а повеќето од нив ќе прозвучат премиерно во нашата држава.

Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и Амбасадите на Полска и Грција во Скопје.

Влезот на концертот ќе биде бесплатен.