Најмногу дожд во Охрид, најстудено на Попова Шапка

19/05/2026 11:00
Фото: Б. Грданоски

Најмногу дожд во изминатите 24 часа има наврнато во Охрид, а најстудено утрово било на Попова Шапка каде се измерени четири степени. Според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи, најтопло утрово било во Велес каде се измерени 14 степени во 8 часот. 

За денеска синоптичарите најавуваат локален пороен дожд, пообилен во западните и југозападните делови каде ќе наврнат над 20 литри на квадратен метар. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура ќе биде во интервал од 5 до 13, а максималната од 16 до 24 степени.

Во Скопје ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 10, а максималната ќе достигне до 23 степени. 

