Најмалку 30 луѓе загинаа во поплавите во Етиопија

Најмалку 30 луѓе загинаа во поплавите и свлечиштата предизвикани од обилните дождови што ја погодија реонот Гомо, јужна Етиопија.

Градот Арба Минчо и соседните подрачја два дена биле зафатени од непрекинат дожд, што предизвика голема штета на домовите, инфраструктурата и земјоделското земјиште.

Обилните дождови предизвикаа големи поплави во источниот дел на Африка, а десетици луѓе настрадаа во соседна Кенија.

Метеоролозите наведоа дека се поинтензивни стануваат бурите во регионот, делумно поради климатските промени.