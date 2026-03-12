Најмалку 30 луѓе загинаа во поплавите во Етиопија

12/03/2026 10:59

Најмалку 30 луѓе загинаа во поплавите и свлечиштата предизвикани од обилните дождови што ја погодија реонот Гомо, јужна Етиопија.

Градот Арба Минчо и соседните подрачја два дена биле зафатени од непрекинат дожд, што предизвика голема штета на домовите, инфраструктурата и земјоделското земјиште.

Обилните дождови предизвикаа големи поплави во источниот дел на Африка, а десетици луѓе настрадаа во соседна Кенија.

Метеоролозите наведоа дека се поинтензивни стануваат бурите во регионот, делумно поради климатските промени. 

