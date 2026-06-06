Најдоцна до септември ќе се отвори регионалниот Ургентен центар во штипската Клиничка болница

06/06/2026 15:42

Регионалниот ургентен центар во Клиничка болница-Штип треба да се отвори најдоцна до септември, а овој центар ќе пружи итна медицинска помош на пациентите со животозагрозувачки состојби од Источниот и Југоисточниот регион. Заменик директорот на Клиничка болница-Штип, Билјана Ефтимова вели дека постапката за негово формирање е веќе започната, а во наредниот период ќе се преадаптираат просториите на сегашната дежурна амбуланта.

Центарот ќе работи 24 часа дневно, седум дена во неделата и ќе ги покрива сите итни состојби кај децата и возрасните пациенти.

– Ќе биде хируршки и интернистички ургентен центар за сите пациенти од Источниот и Југоисточниот регион, а кои ќе доаѓаат како ургентни пациенти. Овде првично ќе бидат сместени за да се дијагностицираат, а потоа да се третираат, каде што е потребно-вели Ефтимова.

Директорот на Клиничка болница-Штип, Владко Захариев вели идејата за негово формирање постои неколку години, но се одложуваше поради недостиг на медицински кадар и соодветни простории.

– Модуларната веќе функционира за „Мој термин“, така што напливот на пациенти што беше на приемно одделение е помал. Тие амбулантни што се за ендокринологија и за подигање на инсулин веќе се во модуларната болница. Физичка подготовка е веќе направена и сега има услови да се формира ургентниот центар-вели Захариев.

Инаку, за да се намали недостигот од медицински кадар, минатиот месец беа распишани огласи за вработување на 25 лица.

Поврзани содржини

Одржано првото издание на детскиот фестивал „Киселко“
Денови за спорт на младите во општина Илинден
Општина Тетово воведе бесплатен превоз за жителите на три планински села
Отворено првото државно психолошко советувалиште за деца и адолесценти, достапно е преку „Мој термин“
Почна полагањето на државната матура, годинава полагаат 14.500 ученици
Отворен повикот за научни трудови за ПОДЕКС-ПОВЕКС 2026
Лајка-Фест во Градски парк
Над 14.500 матуранти денеска ќе го полагаат првиот екстерен испит – странски јазик, математика или историја

Најчитани