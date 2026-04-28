На 30 април во Скопје ќе се одржи „TODAY IT’S ALL ABOUT JAZZ — VOL.10“

28/04/2026 14:45

 Националниот џез оркестар годинава по десетти пат во Скопје го организира фестивалот „TODAY IT’S ALL ABOUT JAZZ“, по повод Меѓународниот ден на џезот.

Главната програма е закажана за 30 април во паркот „Ибни Пајко“, со настапи на домашни и странски изведувачи – PEACH VICE (МК), NEXT TO SILENCE (МК), ARNAU GARROFÉ: “FRANTIK ZEN” (ES/BG), JACO LIVES! – Национален џез оркестар & Dane Alderson (MK/USA), диригент: Sigi Feigl (AT), како и ЛЕБ И СОЛ (МК).

Во рамки на фестивалот претходниот ден, на 29 април ќе се одржи и едукативната програма за деца: JAZZ FOR KIDS во паркот „Фредерик Шопен“.

Работилницата се реализира во соработка со Општина Кисела Вода и е наменета за деца и ученици кои преку игра, импровизација и музика ќе се запознаат со светот на џезот.

Меѓународниот ден на џезот е прогласен од UNESCO во 2011 година, по иницијатива на Херби Хенкок, и се одбележува во повеќе од 190 земји.

Настанот е поддржан од Халкбанк АД Скопје и СКОПСКО. Во случај на неповолни временски услови, концертите на 30 април ќе се одржат во салата на Македонската филхармонија. Влезот е слободен. 

Поврзани содржини

Струшките вечери на поезијата со ист буџет како пред 25 години
Англискиот поет Даниел Хајндс е добитник на наградата „Мостови на Струга“ на СВП и УНЕСКО за 2026
Мај како простор на филмски спротивставувања и мемории во Кинотеката
Центар го одбележа роденденот на Горан Стефановски со многу емоции, почит и спомени
СВП ќе ги сооопшти програмата и добитникот на наградата „Мостови на Струга“ 
Промоција на книгата „Танцот на времето“ од Ели Маказлиева
МНТ ги започна пробите за „Три сестри“ на Чехов во режија на Нела Витошевиќ
Драмски по втор пат не ја додели наградата Горан Стефановски

