MrBeast го објави своето прво видео на платформата X, има речиси 30 милиони прегледи

Откако MrBeast го објави своето прво видео на платформата X, дури ни Елон Маск не го криеше својот ентузијазам за неговиот потег.

Популарниот јутубер MrBeast неодамна објави видео „директно“ на X платформата, а за помалку од осум часа видеото привлече речиси 30 милиони прегледи.

Овој потег доаѓа по „расправијатаа“ меѓу MrBeast и Елон Маск. MrBeast, или Џими Доналдсон, истакна дека не планира да ги објавува своите видеа на платформата X, откако Маск побара од него да започне со објавување на оваа страница.

Во објаснувањето на својата одлука, MrBeast истакна дека создавањето на неговите видеа чини милиони долари и дека нивното објавување на X нема да финансира ни мал дел од тие трошоци.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!

I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht

— MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024