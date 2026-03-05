МНТ со „Кец на десетка“ ќе ја отвори манифестацијата „Кичево – Град на културата 2026“

05/03/2026 10:26
Фото: Б. Грданоски

Со изведбата на „Кец на десетка“ на Македонскиот народен театар во Домот на културата Кичево, вечер свечено ќе биде отворена театарската програма на манифестацијата „Кичево – Град на културата 2026“.

-Со хит претставата „Кец на десетка“, која неодамна јубилејно беше одиграна по 100-ти пат, Македонскиот народен театар ќе гостува во Домот на културата Кичево, на манифестацијата „Кичево – Град на културата 2026“. Токму оваа искрена и топла театарска естетика, симболично ќе ја отвори театарската програма на „Кичево – Град на културата 2026“ , манифестација која во текот на годинава најавува реализација на 150 настани – концерти, изложби, фестивали, книжевни средби, филмски и мултимедијални проекти. Со тоа, градот ја степенува важноста на културата пред домашната и регионалната публика, информираат од МНТ.

Со гостувањето на „Кец на десетка“, театарската уметност, велат оттаму, станува првиот гласник на оваа целогодишна прослава на културата и најавува година исполнета со разновидно живо творештво. 

