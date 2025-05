Младиот пар од израелската амбасада требаше да се сврши. Тие беа убиени во Вашингтон

Двајца вработени во израелската амбасада се убиени во пукотница за време на настан во Музејот на еврејско наследство „Капитал“ во Вашингтон.

Маж и жена беа смртно застрелани во северозападниот дел на градот, во близина на музеј, канцеларии на ФБИ и канцеларијата на американскиот обвинител.

Двете лица убиени во пукотница во близина на Еврејскиот музеј „Капитал“ во Вашингтон во среда вечерта биле млад пар кој требало да се сврши, изјави израелскиот амбасадор во САД, Јехиел Лајтер.

„Двојката што беше убиена вечерва во име на „слободата за Палестина“ беше млада двојка што требаше да се сврши. Младиот човек купил прстен оваа недела и планирал да ѝ предложи брак на својата девојка во Ерусалим следната недела. Тие беа прекрасна двојка“, рече Лајтер.

Вооружениот човек кој уби млад пар пред Еврејскиот музеј во Вашингтон наводно сведочел по злосторството и чекал полиција повеќе од 10 минути пред да признае дека „го направил тоа за Газа“, изјави за Си-Ен-Ен сведокот Сара Маринуци (28).

„Истрелите беа испукани кратко по завршувањето на настанот, околу 21 часот. Имаше уште неколку истрели, а потоа еден човек истрча во центарот. Стражарите му понудија вода и се обидоа да го утешат. Тој беше видливо вознемирен и се чинеше дека го видел пукањето“, рече Маринуци.

Самиот човек побарал да се повика полиција. Кога офицерите пристигнаа, тој им рече:

„Го направив тоа. Го направив тоа за Газа. Слобода за Палестина!“ се присети сведокот.

Убиецот од Вашингтон е Елиас Родригез (30), извикуваше „Слобода за Палестина“

Напаѓачот е идентификуван како Елијас Родригез, 30, од ​​Чикаго, кој, според полицијата, по апсењето извикувал „слобода за Палестина“.

На социјалните мрежи се појави видео за кое се тврди дека го прикажува моментот кога Елиас Родригез, осомничениот за фаталната пукотница пред Еврејскиот музеј во Вашингтон, е уапсен.

