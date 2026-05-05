Министерот Љутков на „Денови на македонската култура“ во Брисел

05/05/2026 11:27

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков престојува во Брисел каде што вечер ќе има обраќање пред почетокот на концертот на Оркестарот за џез-музика, кој е дел од програмата на манифестацијата „Денови на македонската култура“ во Белгија.

Публиката на концертот, што ќе се одржи во престижната сала „Бозар“ (Bozar) во Брисел, ќе има можност да ужива во уникатен музички спој на македонската традиција и современиот џез-израз.

Манифестацијата „Денови на македонската култура“, на која македонската уметност се  претставува пред европската публика во најрепрезентативно издание, започна на 2 мај со настапот на Балетот при Националната опера и балет во Антверпен, а вчера програмата продолжи во киносалата „Синема галерис“ (Cinema Galeries) во Брисел со проекција на филмот „Исцелител“ во режија на Ѓорче Ставрески. До крајот на годината, манифестацијата ќе биде заокружена со изложба на теракотни икони од Виница во Европскиот парламент.

Оваа престижна манифестација се реализира и организира со финансиска поддршка од Министерството за култура и туризам.

