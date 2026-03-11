Мицкоски вели дека не го познава Савески

11/03/2026 14:24

Премиерот Христијан Мицкоски денеска соопшти дека не го познавал Ненад Савески пред да биде донесена одлуката за негов предлог за нов шеф на Јавното обвинителство. Информира дека Владата ја донела одлуката врз основа на анализа на сите кандидати и нивните биографии, како и врз основа на заклучоците од Советот на јавни обвинители.

„Донесовме заклучок дека Ненад Савески може да биде соодветно решение за нов државен јавен обвинител. Јас лично не го познавам, но од она што можев да го видам од неговата биографија и од распрашувањето, цениме дека може да биде одличен нов државен јавен обвинител“, рече премиерот по работната средба со Советот на Странски инвеститори во Стопанската Комора.

Мицкоски се уште не знае кога формално предлогот ќе биде доставен до Собранието на гласање, но очекува да биде во текот на денешниот или утрешниот ден.

Поврзани содржини

Ѓорѓиевски дал тендер на бизнисмен – што го напаѓаше дека е дел од градежната мафија!
Универзална чека одлука по жалба – ќе продолжи ли конечно реконструкцијата?
На едногодишнината од пожарот во „Пулс“, в сабота, меѓународна конференција со 37 странски доктори
(Во живо) Владата за годишнината од пожарот во Кочани
За општините да ги искористат парите од ЕУ треба да научат како
Во најдобар случај првите 30 автобуси за ЈСП ќе стигнат до Нова година – да не се радуваме пред време
Започна реконструкцијата на јавните пешачки површини кај ТЦ „Три бисери“
За десет дена одземени 53 возила и изречени над 6.000 казни

Најчитани