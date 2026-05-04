Мет годинава ја отвара вратата и за модата – гала изложбата ќе ја истражува врската меѓу облеката и телото

Њујорк – Метрополитен музејот на уметност уште лани, во ноември, ја најави својата голема изложба на Институтот за костуми за пролетта 2026 година, Уметност на костуми, и инаугурацијата на значителни нови галериски простори.

Отворајќи се на 10 мај 2026 година, изложбата ќе ја истражи централната улога на облеченото тело преку создавање динамичен дијалог помеѓу облеката од Институтот за костуми и уметничките дела што ја опфаќаат целата историја на колекцијата на Мет – од праисторијата до денес.

Во чест на отворањето на изложбата , Фондацијата „The Costume Institute Benefit“ (исто така позната како Мет Гала) вечерва ќе го одржи добротворниот и моден настан. Бијонсе, Никол Кидман, Венус Вилијамс и Ана Винтур се копретседатели на Мет Гала годинава.

Мет Гала, која се одржува секоја година првиот понеделник во мај, е веројатно најпосакуваната и најексклузивна влезница во светот. За една спектакуларна ноќ, избрана група од глобалната елита – вклучувајќи холивудски кралски семејства, влијателни политичари, музичари на топ листите и културни моќници – се искачуваат по скалите на музејот. Настанот е драматичен спектакл каде што гостите ги изложуваат своите најамбициозни, честопати поместувачки граници, толкувања на темата на годината.

Изложбата ќе биде тематски организирана околу различни типови на тела, истакнувајќи ја длабоката, двонасочна врска помеѓу облеката и телото. Целта е да се открие како уметничките претстави на телото се обликуваат од облеката, а како облеката, пак, се обликува од телата што ги облекува.

Костимската уметност ќе истражи спектар на тематски типови на тела. Ќе ги спореди сеприсутните типови – како што се „Голо тело“ и „Класично тело“ – со оние што традиционално се занемарувале, како што се „Бремено тело“ и „Стареечко тело“.

Изложбата, исто така, ги истакнува типовите што одразуваат заеднички карактеристики, вклучувајќи го „Анатомското тело“ и „Смртното тело“. Преку стратешки спарувања на модата и уметничките дела, презентацијата ќе открие разновидни врски: од формални до концептуални, естетски до политички, индивидуални до универзални, илустративни до симболични и игриви до длабоки. Клучно е што предметите ќе бидат изложени на традиционални пиедестали и платформи што најчесто се наоѓаат во уметничките музеи.

Сепак, наместо да ги користи овие структури за да сигнализира вредност, статус или значење, „Costume Art“ ги користи за да воспостави еквивалентност меѓу различните уметнички форми и телесни претстави.

Изложбата ќе биде поставена на Петтата авенија на Метрополитен музејот од 10 мај 2026 година до 10 јануари 2027 година.

Макс Холејн, извршен директор и директор на Метрополитен музејот, за „Асошиејтед прес“ изјави дека темата ќе им овозможи на посетителите на музејот да патуваат низ историјата на уметноста и модата со спојување на 200 дела од колекцијата на музејот со 200 парчиња облека.

„Тоа е изложба што навистина може да живее на фасцинантен начин во музејот и може да црпи од сите различни области на нашата колекција – слики, скулптури, цртежи“, рече Холејн.

„Се надевам дека сите ќе се согласиме дека модата е уметност. Но, всушност мислам дека изложбата… ќе го направи очигледно како модата всушност се случува, така да се каже, низ целиот музеј и во сите различни медиуми веќе.“

Изложбата ќе го отвори новото крило на музејот, со површина од 12.000 квадратни метри во галериите „Конде М. Наст“.

„Ова е огромен момент за Институтот за костими“, рече кураторот Ендру Болтон за„Вог“ „Ќе биде трансформативна за нашиот оддел, но мислам дека ќе биде трансформативна и за модата воопшто – фактот дека уметнички музеј како „Метрополитен“ всушност ѝ дава централна локација на модата.“

Годинава, галата е спонзорирана од „ Ив Сен Лоран“, „Конде Наст“ и Џеф Безос и Лорен Санчез Безос.

Лани, темата на „Метрополитен“ беше „Суперфино: Кроење на црномурест стил“, првпат настанот беше фокусиран првенствено на стилот и дизајнот на црномурестите Американци.

Со билети што чинат 75.000 долари, галата обично собира десетици милиони за работењето и аквизициите на музејот.