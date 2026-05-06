Мерил Стрип или Ана Винтур: Која е побогата?

Мерил Стрип и Ана Винтур (прв пат) се здружија за најновата насловна сторија на „Вог“, пред објавувањето на филмот „Ѓаволот носи Прада 2“.

Новата насловна страница на Vogue со Мерил Стрип и Ана Винтур брзо стана една од најзборуваните слики на познати личности на Интернет. Фотографиите ги спојуваат две жени чии имиња се тесно поврзани со модата, моќта и „Ѓаволот носи Прада“.

Додека обожавателите ги споделуваа фотографиите на социјалните медиуми, многумина се согласија дека парот веднаш се чувствуваше историски. Зошто оваа насловна страница погоди толку многу Насловната страница функционира затоа што прави повеќе од тоа да смести две познати жени во еден кадар. Се потпира на години културна меморија поврзана со „Ѓаволот носи Прада“, јавниот имиџ на Ана Винтур и незаборавниот настап на Мерил Стрип како Миранда Пристли. Кога тие светови повторно ќе се сретнат, луѓето природно ќе реагираат. Таа реакција беше лесно да се забележи на интернет. Обожавателите го пофалија стилот, ставот и фактот дека снимањето се чувствуваше елегантно без премногу труд. Многумина ја нарекоа една од најдобрите насловни страници на Vogue со години бидејќи изгледаше дотерано, самосвесно и веднаш препознатливо. Модната приказна зад фотографиите Дел од привлечноста доаѓа од тоа колку јасно секоја жена го задржува својот визуелен идентитет. Ана Винтур останува блиску до својот препознатлив изглед, со елегантни фустани, силни палта, очила за сонце и таа позната силуета што го дефинираше нејзиниот јавен имиџ со години. Мерил Стрип, пак, се потпира на кроење, остри линии и ладна самодоверба што кима на Миранда без да се чувствува како костим. Таа рамнотежа е она што ги прави фотографиите толку привлечни за гледање. Ниту една жена не исчезнува во светот на другата, но заедно создаваат приказна што се чувствува поголема од самата мода. Резултатот е насловна страница што кажува многу за стилот, авторитетот и наследството без потреба премногу да се објаснува. Која е побогата?

МЕРИЛ СТРИП е американска театарска, телевизиска и филмска актерка која има нето вредност од 100 милиони долари, три Оскари и 23 номинации за Оскар. Мерил е постојано една од најплатените актерки во светот. Нејзината стандардна плата за еден филм е 20 милиони долари, иако е позната по тоа што прифаќа пониски плати за важни улоги или улоги што дојдоа со намалување на приходите.

Мерил Стрип е широко призната како една од најголемите актерки во историјата на филмот, со кариера дефинирана со извонреден опсег, техничка прецизност и конзистентно критичко признание. Таа првпат привлече национално внимание кон крајот на 1970-тите со улогите во „Холокауст“ и „Ловец на елени“, брзо етаблирајќи се како сериозен драмски талент. Нејзиниот ран успех продолжи со „Крамер против Крамер“, кој ѝ го донесе првиот Оскар, по што следеше нејзината длабоко трогателна изведба во „Изборот на Софи“, која ѝ донесе втор Оскар и ја зацврсти нејзината репутација како водечка актерка на нејзината генерација.

Во текот на 1980-тите и 1990-тите, Стрип стана позната по својата способност целосно да се трансформира во своите ликови, честопати совладувајќи сложени акценти и портретирајќи фигури од реалниот живот. Филмови како „Надвор од Африка“, „Силквуд“ и „Крик во темнината“ ја покажаа нејзината драматична длабочина, додека проекти како „Смртта станува нејзина“ и „Мостовите на округот Медисон“ ја истакнаа нејзината разновидност низ жанровите.

Во 2000-тите, таа доживеа големо оживување прифаќајќи мешавина од комерцијални и критички признати улоги. Нејзината изведба како Миранда Пристли во „Ѓаволот носи Прада“ ја претстави на нова генерација публика, додека „Мама Миа!“ стана еден од најголемите хитови на бокс-офисот во нејзината кариера. Таа го освои својот трет Оскар за портретирањето на Маргарет Тачер во „Железната дама“.

Стрип продолжи постојано да работи и во филмот и во телевизијата, заработувајќи признанија за улогите во „Пошта“, „Големи мали лаги“ и „Само убиства во зградата“. Со рекорден број номинации за Оскар, нејзината кариера претставува репер за долговечност, разноврсност и одржлива извонредност во индустријата за забава.

Недвижности

Во 1995 година, Мерил и екссопругот Дон потрошија 2,175 милиони долари за градска куќа во Њујорк. Тие го продадоа овој имот во 2005 година за 9,1 милиони долари.

Во 2006 година, тие потрошија 10,13 милиони долари за пентхаус со четири спални соби во Њујорк. Двојката го објави имотот на продажба за 25 милиони долари во 2018 година. Во септември 2018 година, Стрип и Гамер ја намалија бараната цена на 18,25 милиони долари. Конечно прифатија 16 милиони долари во февруари 2020 година.

АНА ВИНТУР важи за најмоќна жена во светот на модата, која има нето вредност од 50 милиони долари. Ана Винтур владееше како една од највлијателните личности во модата откако стана главен уредник на американскиот Вог во 1988 година, позиција што ја држеше до јуни 2025 година, кога објави дека се повлекува. Во септември 2025 година, Ана откри дека ќе ја наследи Клое Мал, ќерката на Кандис Берген.

Позната по нејзината препознатлива боб фризура и очила за сонце, таа го трансформираше Вог во најавторитетниот глас на модата, а воедно стана и културна икона сама по себе. Започнувајќи ја својата кариера на лондонската сцена за модно новинарство, Винтур работеше во „Харперс и Квин“, а подоцна се пресели во Њујорк, каде што имаше позиции во „Харперс базар“ и „Њујорк магазин“. По краток престој како уредничка на британскиот „Вог“, таа се врати во Њујорк за да го води „Хаус и Гарден“ пред да го преземе кормилото на американскиот „Вог“.

Под водство на Винтур, „Вог“ ја револуционизираше модната издаваштво со мешање на луксузна и висока мода, прикажувајќи познати личности на насловните страници наместо само модели, и прифаќајќи ја дигиталната трансформација. Таа беше унапредена во уметнички директор на „Конде Наст“ во 2013 година и во глобален главен директор за содржини во 2020 година, проширувајќи го своето влијание низ глобалните брендови на компанијата.

Надвор од издаваштвото, Винтур е копретседател на годишната Мет Гала, најпрестижниот настан во модата, и ги негуваше кариерите на безброј модни дизајнери преку иницијативи како што е Фондот за мода на CFDA/Вог. Нејзината импозантна репутација го инспирираше романот и филмот „Ѓаволот носи Прада“, зацврстувајќи го нејзиниот статус како најмоќен уредник во модата.

Плата

На врвот на нејзиното време како главен уредник на Vogue, платата на Ана Винтур била 4 милиони долари годишно.

Недвижности

Во 1992 година, Ана платила 1,4 милиони долари за градска куќа во населбата Гринич Вилиџ во Њујорк. Оваа значајна куќа со 5 спални соби и 4 бањи во населбата Мекдугал-Саливан Гарденс сега е проценета на приближно 10 милиони долари.

Во 1998 година, таа купила имот во градот Мастик на Лонг Ајленд. Потоа купила неколку соседни имоти за да го зголеми своето земјиште на 42 хектари. Денес, овој имот веројатно вреди 10-15 милиони долари.