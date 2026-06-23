Маск „полесен“ за 350 милијарди долари

Богатството на Елон Маск се намали за 350 милијарди долари за само една недела, поради драматичниот пад на вредноста на SpaceX. Нето вредноста на најбогатиот човек во светот се намали од 1,45 билиони долари на помалку од 1,1 билион долари, според пресметките на Форбс, пад што го надминува целото богатство на вториот најбогат човек во светот, Лари Пејџ.

Маск стана првиот билионер во светот овој месец по рекордната IPO на неговата компанија за ракети, сателити и вештачка интелигенција.

По првичната јавна понуда, која ја процени SpaceX на повеќе од 1,8 билиони долари, акциите скокнаа за дури 67 проценти во првите три дена од тргувањето во вистинска лудост на Волстрит. Ова ја донесе пазарната вредност на компанијата до врв од 2,9 билиони долари. Но, акцијата оттогаш се корегираше и сега е во пад три дена по ред, со што пазарната вредност на компанијата се намали за околу 928 милијарди долари на нешто над 2 билиони долари.

Маск претходно го држеше озлогласениот рекорд за најголема поединечна загуба на богатство, кога неговото богатство од околу 165 милијарди долари беше избришано во 2022 година од падот на цената на акциите на неговата компанија за електрични автомобили, Тесла. Неговото богатство сега се состои од 38 проценти удел во SpaceX, 11 проценти удел во Тесла и удели во разни други стартапи.

Лари Елисон, 81-годишниот основач на Oracle, исто така доживеа пресврт во среќата. Неговата нето вредност се намали од 400 милијарди долари минатиот септември на околу 220 милијарди долари денес, по масовната распродажба на акциите на Oracle.

SpaceX го имаше својот најлош ден откако излезе на берза во понеделник, паѓајќи за 16,4 проценти. Падот дојде откако компанијата објави планови за својата прва понуда на инвестициски обврзници, која има за цел да собере најмалку 20 милијарди долари за финансирање на своите амбиции за вештачка интелигенција. SpaceX изјави истиот ден дека има повеќе од 100 милијарди долари во готово.

Соопштението е најновиот потег што предизвикува загриженост во врска со способноста на најголемите технолошки компании во светот да ги финансираат огромните трошоци за развој на вештачка интелигенција. И покрај падот, акциите на SpaceX затворија на 154 долари во понеделник, сè уште над цената од 135 долари за првичната јавна понуда.

Првичното возбудување околу акциите поврзани со вештачката интелигенција и IPO-то на SpaceX се чини дека исчезнува. Композитниот индекс Nasdaq во Њујорк падна за 1,3 проценти во понеделник, предводен од падот од 5 проценти на Alphabet и падот од 4,8 проценти на Amazon.

Тргувањето со јужнокорејскиот референтен индекс Kospi беше прекинато во вторник наутро откако драматичната распродажба на акциите на производителот на чипови за вештачка интелигенција го намали индексот за 10 проценти. Јапонскиот Nikkei падна за 3,6 проценти во вторник, а американските берзи, исто така, забележаа значителен пад во преттргувањето.