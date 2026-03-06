Манделсон на слобода, но под истрага

06/03/2026 15:11

Питер Манделсон, поранешниот британски министер и амбасадор во САД, повеќе не е слободен со кауција, но е ослободен во исчекување на истрагата.

„72-годишен маж, уапсен под сомнение за злоупотреба на јавна функција, е ослободен во исчекување на истрагата. Истрагата е сè уште во тек“, соопшти лондонската полиција, според Скај њуз.

Манделсон беше уапсен на 23 февруари под сомнение за злоупотреба на јавна функција, откако претседателката на Долниот дом Линдзи Хојл достави информации што сугерираат дека постои ризик Манделсон да избега.

Тој беше ослободен со кауција рано наутро следниот ден.

Адвокатите на лорд Манделсон го нарекоа тврдењето „неоснован предлог“, велејќи дека тој веќе се согласил доброволно да биде испрашуван.

Манделсон претходно се соочуваше со обвинувања дека му доставувал класифицирани и чувствителни информации од Даунинг стрит на Џефри Епштајн, американскиот финансиер и осуден сексуален престапник, кој почина во 2019 година.

Тој негираше какво било кривично дело и беше уапсен откако полицијата започна истрага за наводите дека, како министер за трговија во владата на поранешниот премиер Гордон Браун, му доставувал на Епштајн чувствителни информации за пазарот по финансиската криза во 2008 година.

Истрагата, според Би-Би-Си, следеше откако Министерството за правда на Соединетите Американски Држави објави електронска преписка од таканаречените „досиеја на Епштајн“, во која, според медиумите, може да се види дека тогашниот министер ја проследил содржината до Епштајн, што повторно покрена прашања за природата на нивниот однос.

