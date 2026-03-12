Малолетни девојчиња нападнати од четири женски лица во Аеродром, случајот подоцна го пријавиле нивните родители

12/03/2026 19:41

Тројца родители од Скопје пријавиле дека нивните малолетни ќерки на 8 март годинава околу 13:15 часот на подрачјето на општина Аеродром биле физички нападнати од четири женски лица, при што една од нив снимала со мобилен телефон.

Случајот, како што информира МВР, бил пријавен вчера во СВР Скопје. 

-На 11.03.2026 во 09:00 часот во СВР Скопје, М.Д.(44), Б.И.(43) и М.Ч.(50), сите од Скопје пријавија дека на 08.03.2026 околу 13:15 часот на подрачјето на општина Аеродром нивните малолетни ќерки биле физички нападнати од четири женски лица, при што една од нив снимала со мобилен телефон – се вели во полицискиот билтен. 

Од МВР информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. 

Поврзани содржини

Се степале малолетници, па завршиле и со пукање
Професорот пријавен за сексуално вознемирување ученичка доби забрана за приближување до училиштето
Шест случаи на семејно насилство за едно деноноќие – пет лица приведени во Гостивар, Крива Паланка, Битола и Охрид
Возрасен маж допирал по телото 14-годишник во бања во Штип
Најдено починато лице во опожарена куќа во Тетово
Ресторан, фитнес и спа-центар преку тајна шахта си крадел струја во Тетово
Тешка сообраќајна несреќа утрово во Ново Лисиче
Си превезувал 10 мигранти – заработи 30 дена притвор

Најчитани