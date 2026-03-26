Македонското трио „30 прсти“ со концерт во Истанбул

26/03/2026 07:07

 Македонскиот Културно-информативен центар во Истанбул го најавува концертот на македонското пијано трио „30 прсти“, кој ќе се одржи денеска во Ерменската католичка црква „Сурп Левон“ во Кадиќој, Истанбул.

Триото „30 прсти“, составено од пијанистите Марија Вршкова, Весна Ангелова Христов и Петар Макариевски, е прв и единствен состав од ваков тип во Македонија. Триото е основано во 2015 година и континуирано настапува на домашната и меѓународната сцена, со концерти во Хрватска, Австрија, Бугарија, Србија и Турција.

Ансамблот изведува музика за шест раце на еден клавир – специфична камерна форма која овозможува проширување на звучниот спектар на инструментот и отвора нови интерпретативни можности.

Во 2024 година, триото за првпат во македонската музичка историја изведе дело за шестрачно пијано и камерен оркестар. Имаат посебна почит и љубов кон македонската музика, и нивниот репертоар вклучува дела специјално напишани и прилагодени за овој уникатен состав кој е предизвик и инспирација за македонските композитори.

Репертоарот на триото вклучува дела од класичниот и современиот музички израз. На програмата на концертот во Истанбул ќе бидат изведени дела од Роберт Шуман, Корепанова, Ф. Иванов, М. Шмиц, Р. Рамазанов, С. Рајх, Д. Букувалас, Б. Илин и Д. Темков.

Поврзани содржини

„Рапсодија“ – концерт на Македонската филхармонија
Австриска вечер на камерна музика во Македонската опера и балет
Драган Даутовски стана дописен член на МАНУ: Пригодна реч на академик Влада Урошевиќ
„Важна е културата“ – Халкбанка АД Скопје главен годишен партнер на МНТ
„Мамутите“, новиот документарец на Котевска, доби пари од Институтот Санденс
„Видик“ – во Дајмонд мол почнува третото издание на Фестивалот за литература и општа култура 
Промоција на романот „Страв од чекорење“ од Ѕвездан Георгиевски
Вилем Дефо е автор на светската порака по повод Светскиот ден на театарот, еве што напиша

Најчитани