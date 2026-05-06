Македонска промоција на двата најнови албума на Влатко Стефановски

06/05/2026 08:04

Овој четврток, на 7 мај,  во 12 часот, во хотелот Holiday Inn во Скопје, легендарниот гитарист Влатко Стефановски ќе ги претстави своите две најнови албумски остварувања – Guitar Sings (инструментален албум) и Muscle Memory (нов студиски албум), во организација на дискографската куќа Croatia Records.

Скопската промоција следува по нивното неодамнешно претставување во Сплит, во пресрет на доделувањето на престижната музичка награда „Порин“.

Како еден од најистакнатите гитаристи и автори на регионалната музичка сцена, Влатко Стефановски неодамна беше одликуван во Хрватска со престижната награда Porin Special Merit Award, како признание за неговиот особен придонес кон хрватската музика.

На промоцијата, Стефановски ќе зборува за процесот на создавање на албумите, за инспирацијата зад нив, како и за своите тековни и идни музички планови.

Дополнителна тежина на настанот му дава и присуството на претставници на Croatia Records од Загреб – уредничката Клаудија Чулар и извршната директорка Маја Видмар Клариќ.

