„Мајкрософт“ под истрага во Италија

26/06/2026 20:17

Италијанскиот регулатор AGCM денеска соопшти дека започнал истрага за да утврди дали Microsoft соодветно ги информирал потрошувачите за промените во пакетот Microsoft 365, вклучително и вклучувањето на алатки за вештачка интелигенција што исто така подразбирало повисока цена за услугата.

Производителот на Windows можеби не ги информирал потрошувачите доволно јасно дека услугата Microsoft 365 е интегрирана со алатките за вештачка интелигенција Copilot и Designer, вели AGCM во образложението на одлуката за започнување на истрагата.

Потрошувачите, се чини, автоматски биле префрлани на поскап пакет за претплата ако не го искористиле своето право да го одбијат, додаде регулаторот во соопштението.

Таквото однесување потенцијално претставува кршење на прописите за правата на потрошувачите кои немале доволно информации за да ги проценат промените во услугата и не можеле да донесат информирана одлука дали да ја обноват својата претплата, се вели во соопштението.

Информациите на Microsoft за промената, исто така, потенцијално претставуваат „агресивна“ практика бидејќи се чини дека ја ограничила слободата на избор на потрошувачите.

Американскиот софтверски гигант не бил веднаш достапен за коментар за италијанската истрага, забележува Reuters.

Поврзани содржини

Ристо Проданов е добитник на џип за кампување од „Скопско“
„Мерцедес“ ги крати трошоците поради неконкурентност, „Фолксваген“ укинува 100.000 работни места
Акциите на вештачката интелигенција повторно се „топат“. Што се случува?
Eнергетската политика не се однесува само на производство на електрична енергија, вели Божиновска
Градење на деловниот интегритет преку јавно-приватната соработка е решение за борба против корупцијата
Германски фармацевтски гигант купува американска компанија
„Мајкрософт“ под истрага во Италија
Амбасадорката Дрекслер го посети новиот логистички центар на Lidl во Куманово – пример за современа германска инвестиција и одржлив развој

Најчитани