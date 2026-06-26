„Мајкрософт“ под истрага во Италија

Италијанскиот регулатор AGCM денеска соопшти дека започнал истрага за да утврди дали Microsoft соодветно ги информирал потрошувачите за промените во пакетот Microsoft 365, вклучително и вклучувањето на алатки за вештачка интелигенција што исто така подразбирало повисока цена за услугата.

Производителот на Windows можеби не ги информирал потрошувачите доволно јасно дека услугата Microsoft 365 е интегрирана со алатките за вештачка интелигенција Copilot и Designer, вели AGCM во образложението на одлуката за започнување на истрагата.

Потрошувачите, се чини, автоматски биле префрлани на поскап пакет за претплата ако не го искористиле своето право да го одбијат, додаде регулаторот во соопштението.

Таквото однесување потенцијално претставува кршење на прописите за правата на потрошувачите кои немале доволно информации за да ги проценат промените во услугата и не можеле да донесат информирана одлука дали да ја обноват својата претплата, се вели во соопштението.

Информациите на Microsoft за промената, исто така, потенцијално претставуваат „агресивна“ практика бидејќи се чини дека ја ограничила слободата на избор на потрошувачите.

Американскиот софтверски гигант не бил веднаш достапен за коментар за италијанската истрага, забележува Reuters.