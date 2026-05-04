Лорен Санчез се појави на забавата пред Мет Гала во тесен крваво-црвен сет

Њујорк – Г-дин и г-ѓа Безос се подготвени за нивната голема ноќ. И покрај контроверзиите околу нив, спонзорите на Мет Гала оваа година ја започнаа прославата рано, приклучувајќи се на списокот на гости полни со ѕвезди на забавата пред гала вечерта, вчера, во Њујорк.

Лорен Санчез Безос се облече во крваво црвена боја. Поранешната новинарка носеше тесен топ со длабоко деколте и едно црно копче, а го искомбинираше со макси здолниште во иста боја. И двата дела беа украсени со цветен жакард принт кој сјаеше кога ќе се движеше. Црна микро чанта и црни чевли со зашилен врв го надополнија нејзиниот изглед.

Џеф Безос го засили својот стил, координирајќи се со својата сопруга во сјајни црни чизми со екстра зашилен врв. Тој ги носеше чевлите со елегантен светло сив костум што го облече преку темно сив пантолони и го комбинираше со неговите омилени авијатичарски очила за сонце.

Двојката се најде во центарот на вниманието откако се венчаа на раскошна свадба во Венеција, Италија, минатото лето. А сега, тие ја плаќаат сметката (10 милиони долари) за најголемата модна ноќ. (Нивното спонзорство предизвика многу критики од либералите, а толпи демонстранти бараа луѓето да ја бојкотираат „Мет Гала на Безос“ поради блиските врски на шефот на Амазон со администрацијата на Трамп.)

Мет Гала во 2026 година ќе ја прослави изложбата „Уметност на костумот“ на Метрополитен музејот на уметност со парада на мода и мегаватна слава. Г-дин и г-ѓа Безос се спонзори и почесни претседатели, додека копретседатели се Бијонсе, Никол Кидман и Венус Вилијамс; а членови на домаќинскиот комитет се Сабрина Карпентер и Зои Кравиц.