Лорен Санчез прошета по црвениот килим на Мет Гала без Џеф Безос

Њујорк – Лорен Санчез Безос пристигна на Мет Гала синоќа без нејзината многу значајна плус еден.

Џеф Безос не ги прошета иконските скали на Мет на годинешниот гала настан, и покрај фактот дека тој и неговата сопруга се почесни претседатели на најголемата модна ноќ. И дуото не само што се појавува заедно со копретседателите Бијонсе, Никол Кидман, Венус Вилијамс и Ана Винтур на чело на вечерта, туку е и спонзор на Мет Гала и придружната пролетна изложба на Институтот за костими во Музејот на уметностите Метрополитен. Безос и Санчез претходно го прошетаа тепихот заедно на гала во 2024 година, а технолошкиот могул беше присутен и неколку други години.

Санчез Безос – облечена во тоалета од Скијапарели по нарачка – беше меѓу првите што пристигнаа, позирајќи за фотографите сама додека помагаше во отворањето на тепихот заедно со Кидман и Винтур. Според нејзиниот претставник, инспирацијата зад фустанот е приказната за Мадам X на Сарџент и како еден мал детаљ, како што е паднатиот ремен со скапоцени камења, некогаш предизвикал толку силна реакција на јавноста.

Исто така, беше откриено дека, во темпото за Мет Гала, Earth Fund на Безос, чиј потпретседател е Лорен, објави дека доделува 34 милиони долари грантови на институции кои проучуваат и развиваат материјали што еден ден би можеле да ги заменат полиестерот и памукот, вклучувајќи биоразградливи текстилни влакна и синтетичка свила без пластика, меѓу другите алтернативи.

Во последните недели имаше јавни реакции околу вклучувањето на Безос во Мет Гала, бидејќи критичарите го обвинија милијардерот за купување влијание со големиот настан и се ширеа шпекулации дека некои ѕвезди може да го бојкотираат настанот поради неговата вклученост. Веројатно е дека Безос само одлучил да ги прескокне фотографиите од теписи и ќе се сретне со својата сопруга во рамките на настанот, наместо целосно да го прескокне, но тој сè уште не е забележан.

Темата на Мет Гала во 2026 година и поврзаната изложба е „Уметност на костуми“, која „ја испитува централната улога на облеченото тело низ времето и културата, споредувајќи облека и уметнички дела од огромната колекција на Музејот за да создаде комбинации што ја истакнуваат неделивата врска помеѓу облеката и телото“, според Мет.

Копретседатели на Комитетот за домаќини на галата се Ентони Вакарело и Зои Кравиц, а членови се Адут Акеч, Анџела Басет, Шинеад Бурк, Сабрина Карпентер, Доџа Кет, Гвендолин Кристи, Алекс Консани, Мисти Коупленд, Елизабет Дебики, Лена Данам, Палома Елсесер, Ребека Хол, ЛИСА, Клое Мал, Ејми Малинс, Чабалала Селф, Ејми Шералд, Сем Смит, Чејс Суи Вондерс, Тејана Тејлор, Лорен Васер, Ана Вејант, Аџа Вилсон и Изолт. (Холивуд Репортер)