Лиценцата на НИС продолжена до 31 јули

Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на САД ја продолжи лиценцата за работа за продолжување на работата на Српската нафтена индустрија за уште 30 дена, до 31 јули, објави министерката за енергетика Дубравка Ѓедовиќ Хандановиќ.

„OFAC штотуку нè информираше дека лиценцата за работа за продолжување на работата на НИС е продолжена за уште 30 дена – до 31 јули. На овој начин, рафинеријата Панчево продолжува да преработува сурова нафта, што е особено важно во глобалната енергетска криза“, рече Ѓедовиќ Хандановиќ на Инстаграм.

На 26 јуни, српската нафтена индустрија побара нова посебна лиценца од OFAC за да ѝ овозможи на компанијата непречено да ги извршува своите оперативни активности по 1 јули, објави тогаш НИС.

На 16 јуни, Министерството за финансии на САД издаде посебна дозвола со која ѝ се дозволува на НИС да продолжи со своите деловни активности до 1 јули 2026 година.

Барањето ја истакна важноста на НИС за уредно снабдување на домашниот пазар и енергетската стабилност на Република Србија, а ги истакна и преговорите за промена на сопственичката структура на НИС, за што OFAC ја продолжи дозволата во неколку наврати, а последниот беше издаден со рок на важење до 1 јули оваа година.

OFAC претходно ја продолжи дозволата за преговори за купување на руска сопственост во НИС од страна на унгарскиот МОЛ до 1 јули.

На 11 јуни, министерката Ѓедовиќ Хандановиќ објави дека сите отворени прашања со унгарскиот МОЛ во врска со НИС се успешно затворени и дека е постигнат компромис во врска со Акционерскиот договор меѓу Република Србија и МОЛ, и дека унгарската страна се обврзала да продолжи со работа на Рафинеријата како и досега.

Србија и МОЛ се согласија, меѓу другото, дека доколку „Газпромнефт“ склучи договор со МОЛ за продажба на 56,15 проценти од акциите на НИС, а американскиот OFAC ја одобри трансакцијата, државата Србија ќе купи дополнителни пет проценти од акциите на НИС, што ќе ѝ даде на државата дополнителни права кога станува збор за донесување или блокирање на важни одлуки за нашата земја, објави Ѓедовиќ Хандановиќ.

Во врска со работењето на рафинеријата во Панчево, унгарската страна се обврза дека рафинеријата, како што е наведено, ќе продолжи да работи како што работела досега, со барем ист просечен годишен капацитет како во последните четири години пред воведувањето на санкциите на САД, кога НИС работеше одлично.

Членовите на српската страна во Одборот на директори на НИС, како што изјави таа, генерално ќе имаат поголеми овластувања отколку порано во донесувањето, но и блокирањето на потенцијално неповолните одлуки за Република Србија.

На 9 октомври 2025 година, американскиот OFAC воведе санкции врз НИС поради нејзиното мнозинско руско сопствеништво.

На 19 јануари 2026 година, MOL Group објави дека ги потпишала главните услови на обврзувачкиот рамковен договор со „Газпромнефт“ за стекнување на 56,15 проценти од акциите на српската компанија.

MOL Group во тоа време изјави дека е во преговори со националната нафтена компанија на Обединетите Арапски Емирати – ADNOC за нејзино влегување во сопственичката структура на НИС како малцински акционер.