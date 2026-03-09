ЛДП: Владата делува неподготвено околу поскапувањата на горивата

09/03/2026 16:49

ЛДП од надлежните бара итна и ефикасна реакција по последната одлука на Регулаторна комисија за енергетика за поскапување на нафтата и нафтените деривати, со цел олеснување на товарот на џебовите на граѓаните, се вели во соопштението од Либерално-демократската партиј.

„Воопшто не е изненадувачка одлуката на РКЕ, со оглед на случувањата на Блискиот Исток и воената интервенција во Иран, која ги зафати и соседните земји. Изненадува фактот што владата делува целосно неподготвено, иако пред само десеттина дена нѐ убедуваа дека „нема опасност“ по државата. Додека барелот сирова нафта на светските берзи веќе надминува 100 долари, апелираме до Владата, Министерството за енергетика и останатите надлежни државни институции да излезат во пресрет и да им помогнат на граѓаните.

Доколку навистина се грижат како што велат и активно ја следат состојбата, очекуваме во наредните денови конкретни мерки и чекори за олеснување на ценовниот шок на јавноста, особено во време на висока инфлација и секојдневно зголемување на цените. Од Владата за почеток бараме итно привремено намалување на акцизата за увоз на горива уште во наредните денови и воведување на други мерки и субвенции, за вистински навремено да се реагира и да се намали дополнителниот ценовен шок на граѓаните“, порачуваат од ЛДП.

Поврзани содржини

Прва седница на работната група за изборниот законик
Мисајловски најави реконструкција на 17 воени објекти годинава – наскоро Армијата ќе ги покаже новите „страјкери“
Родова еднаквост: Дали е важно вреднувањето на мажественоста, или на нешто многу помоќно и поедноставно?
Тошковски во увид на изградбата на новата полициска станица во Аеродром
Протест во Битола, граѓани бараат градот да се исчисти од улични кучиња за седум дена
Еколошката наука во Македонија стана побогата за 13 нови истражувања на млади еколози
ДОМ: Вистинската изборна реформа почнува со една изборна единица
Голема акција за уредување на зелените површини во Општина Аеродром

Најчитани