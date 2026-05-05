Лавовска битка во Лондон: Арсенал прв финалист во Лигата на шампиони

05/05/2026 23:20

Лондонски Арсенал е првиот финалист во фудбалската Лига на шампиони, откако вечерва на домашен терен го совлада Атлетико Мадрид со 1-0 и со вкупен резултат од 2-1 го елиминираше во полуфиналето шпанскиот клуб.

До своето второ финале во клупската историја во елитното натпреварување, Арсенал дојде со голот на Букајо Сака во 44 минута.

Арсенал во финалето ќе игра против победникот од вториот полуфинален дуел меѓу Баерн и ПСЖ. Реваншот ќе се игра на „Алијанц Арена“ во Минхен в среда со почеток во 21 часот, а во првиот дуел, бранителот на титулата ПСЖ победи со 5-4 во Париз.

Во своето прво финале во Лигата на шампиони, лондонскиот тим беше поразен во 2006 година од Барселона.

Мадридски Атлетико, пак, остана на своите три финалиња во кои три пати загубија.

Поврзани содржини

Вардар го победи Монпеље, но недоволно за Ф4 во Европската лига
Сензација во пинг-понгот: Кина загуби по 26 години
Рекордни 1,33 милиони луѓе се пријавија на Лондонскиот маратон 2027
Тинејџерското француско велосипедско чудо, Пол Сексас, ќе учествува на годинашниот Тур де Франс
Минесота и Њујорк поведоа со 1-0 во полуфиналните серии од НБА плеј офот
Најдобрите пинг понг играчи од Светот и во 2026 ќе се натпреваруваат во Скопје
Лазаревски: Наша обврска е да го дадеме максимумот
Фудбалски трилер во Премиер лигата: Манчестер Сити по луда игра се оддалечи од титулата

Најчитани