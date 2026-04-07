Кустос од Националната галерија е нов директор на Музејот на Македонија

07/04/2026 16:39

Од 1 април, Александар Ристевски е нов директор на Музејот на Македонија, соопшти националната установа. Ристевски доаѓа на местото на досегашниот в. д. директор Пано Серафимов, кој e од редот на вработените.

Ристевски е избран на конкурсот кој го распиша Министерството за култура и туризам во февруари. Тој доаѓа од Националната галерија на Македонија во која работи над 16 години, како кустос-етнолог во Одделението за депо и документација, а претходно како соработник во Одделението за дизајн и маркетинг.

 

Најчитани