Крвава ноќ во Париз, во изборната ноќ убиено дете

Крвава предизборна ноќ во Париз.

Француската полиција пукала во еден автомобил во центарот на Париз, при што загинале двајца, е дно лице е повредено, јавија утрово радио „Франс инфо“ и весникот „Фигаро“.

Инцидентот се случил во текот на ноќта во близина на мостот „Пон Неф“, во строгиот центар на Париз, пренесе Ројтерс.

Полицијата најпрво забележала дека автомобилот се движи во погрешна насока, по што се обидела да го сопре и да го првери возачот, додаваат француските медиуми.

Локалната BFM TV пренесе дека француските надзорни органи на полицијата покранел истрага.

Сето ова се случуваше за време на протестот по реизборот на Емануел Макрон за претседател.

