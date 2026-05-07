„Кроација ерлајнс“ откажува 900 летови

Националниот хрватски авиопревозник „Кроација ерлајнс“ откажува околу 900 летови во следниот квартал, односно пет проценти од вкупно планираните 27.000 операции, поради драстичното зголемување на цените на млазното гориво што предизвика криза во светскиот воздушен сообраќај, пренесе регионалниот бизнис портал СЕЕбиз.

Поради кризата предизвикана од конфликтот на Блискиот Исток, авиокомпаниите ширум светот откажаа 13 илјади летови само во мај, што значи дека два милиони седишта беа избришани од распоредот, објавува РТЛ.

Цените на горивата се зголемија повеќекратно, што доведе до најголемата криза во воздушниот сообраќај од пандемијата на коронавирусот. Славен Жабо, директор за комерцијални работи на „Кроација ерлајнс“, ја потврди сериозноста на ситуацијата.

„Неповолната геополитичка ситуација имаше негативно влијание врз цените на горивата. Цената на млазното гориво се дуплираше од почетокот на кризата и порасна посилно од цената на суровата нафта. Сегашните трошоци за млазно гориво ќе предизвикаат загуби од повеќе милиони за сите авиокомпании, вклучително и „Кроација ерлајнс“, во овој период“, рече Жабо.

„Се обидуваме да ги компензираме трошоците со оптимизирање на мрежата и капацитетот на летовите и зголемување на ефикасноста“, рече Жабо. На прашањето што точно значи оптимизацијата, тој одговори: „Оптимизацијата подразбира усогласување на капацитетот со моменталната побарувачка, трошоците за самото летање и износот на приходи на одредена рута, што секако вклучува и откажувања на летови“. Тој потврди дека „Кроација ерлајнс“ откажала околу 900 летови, но исто така истакна дека компанијата има до 100 летови дневно во овој интензивен период.

Што ќе се случи со цените на билетите?

„Покрај цената на горивото, што е клучен трошок, цените на билетите во наредниот период ќе бидат под влијание и на цените на другите засегнати страни кои ги зголемуваат. На пример, аеродромот во Загреб објави зголемување од 20 проценти на 1 јуни, што директно ќе се одрази на цената на билетите преку патничките такси“, рече Жабо.

Сепак, тој не можеше да прецизира колку би можеле да се зголемат цените на билетите.

„Во овој момент е тешко да се предвидат овие износи. Цените на билетите во овие околности се зголемуваат и намалуваат бидејќи зависат и од побарувачката на одредена рута. На пример, во првиот квартал од оваа година, цените во домашниот сообраќај беа за пет проценти пониски“, рече тој. Тој нагласи дека „Кроација ерлајнс“, и покрај сè, ќе остане фокусирана на конкурентноста и обезбедувањето стабилна поврзаност во Хрватска.

И покрај предизвиците, Жабо е оптимист во врска со туристичката сезона.

„Во овие негативни геополитички околности, силниот оперативен раст на „Кроација ерлајнс“ во првата половина од годината е позитивен. Во првите четири месеци остваривме зголемување од 23 проценти на бројот на патници, или речиси 100.000 патници повеќе. Овој раст силно придонесе за туристичкиот резултат во првата половина од годината, што е позитивно. Гледајќи ги овие бројки, но и моменталната состојба на резервациите, имаме причина за оптимизам и можеме да очекуваме добра сезона“, заклучи Жабо, пишува СЕЕбиз.