Kонкурс за стипендии France Excellence

27/04/2026 11:47

Францускиот институт во Скопје  го објави годишниот конкурс за стипендии France Excellenceнаменет за македонски студенти кои сакаат да ги продолжат своите студии во Франција на ниво мастер, за академската 2026/2027 година.

Програмата France Excellence претставува можност за млади таленти да се стекнат со диплома на француски високообразовни установи, со финансиска поддршка која ги покрива дел од трошоците поврзани со студиите и престојот.
Покрај финансиската поддршка, стипендистите имаат пристап до низа дополнителни придобивки, вклучувајќи сместување и здравствено осигурување, што го олеснува нивниот престој и интеграција во Франција.

На конкурсот можат да аплицираат кандидати со македонско државјанство, на возраст до 30 години.
Предност ќе имаат кандидати кои планираат студии на француски јазик, особено во областа на природните науки, но ќе се разгледуваат и кандидатури за програми на англиски јазик .

Селекцијата ќе се врши врз основа на  повеќе критериуми, а особено од: досегашниот успех во студиите, мотивацијата на студентот, квалитетот, издржаноста и кохерентноста на планот за студии во Франција и професионалниот проект на студентот.

Краен рок за пријавување: 15 мај 2026 година.

Сите детални информации како и потребни документи за пријавување се достапни на нашиот сајт

Објавена книгата „Македонистички вознеси“ од Кристина Николовска
НОБ со „Лебедово езеро“ и „Жизел“ на меѓународна турнеја во Германија, Холандија и Белгија
Што напиша германската критика за изведбата на Дино Имери на Баховите “Голдберг варијации”?
Сара Пеканен со трилерот го освои Скопје: Редици читатели на Саем на книгата
Јон Вардар повторно во Африка
Мицкоски и Љутков во посета на објектот на Универзалната сала
Одбележување на роденденот на Горан Стефановски утре во Дебар Маало
Ѕоф со Гоце Делчев пак ја собра скопската шема на Саемот на книгата

