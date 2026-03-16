Комеморација за Кирил Поп Христов – Кили в среда во МНТ

Македонскиот народен театар ќе одржи комеморација во спомен на истакнатиот актер Кирил Поп Христов – Кили, на 18 март (среда) во 11 часот, на големата сцена во Македонскиот народен театар.

На комеморацијата, семејството, колегите, пријателите и почитувачите на неговото дело ќе имаат можност да се простат и да му оддадат почит на уметникот, кој со својата силна сценска појава, искреност, духовитост и препознатлив актерски дух остави длабока трага во македонската театарска уметност и култура.

Кирил Поп Христов – Кили ќе остане запаметен како актер со автентична енергија, ведар дух и големо срце, како колега кој несебично ја споделуваше љубовта кон театарот.

Неговиот уметнички придонес и човечност ќе останат трајно врежани во културната меморија.