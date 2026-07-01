Командантот на Сојузничките сили на НАТО за Европа во посета на Македонија

01/07/2026 11:09

Командантот на Сојузничките сили на НАТО за Европа (SACEUR), генералот Алексус Г. Гринкевич (Alexus G. Grynkewich) во рамки на посетата на нашата Армија денеска заедно со генералот Сашко Лафчиски ќе ги посети припадниците на Армијата на настан што ќе се реализира во касарната „Илинден“ во Скопје. 

Генералот Алексис Г. Гринкевич како командант на Сојузничките сили на НАТО за Европа (SACEUR), ја има севкупната команда над операциите на НАТО на стратегиско ниво и своите должности ги извршува од седиштето на Врховната команда на сојузничките сили во Европа (SHAPE) во Монс, Кралството Белгија. 

Во Министерството за одбрана и Генералштабот на Армијата вчера тој оствари средба со министерот за одбрана, Владо Мисајловски и началникот на Генералштабот на Армијата, генерал-мајор Лафчиски.

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