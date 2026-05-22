Коалицијата „Менуваме“: Најдено решение за проблемот по незаконското намалување поддршка за лични асистенти

22/05/2026 12:02

По вчерашниот состанок на претставници на коалицијата „Менуваме“ со заменик-министерот за социјална политика, демографија и млади, Ѓоко Велковски, на денешната прес- конференција изразуваме задоволство затоа што беше најдено решение, заедно со премиерот Христијан Мицкоски, за нашиот проблем по незаконското намалување на поддршката за лични асистенти – изјави Суарет Алишан, координатор на коалицијата.

На состанокот биле доставени предлог-закон за лична асистенција, предлог-закон за регистер на лица со попречености, извештај што ја отсликува системската дискриминација кон лицата со попреченост од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади.

– Готов е извештајот од Комисијата за спречување дискриминација. И тој ќе му биде доставен на заменик-министерот Велковски заедно со документите што ни беа побарани. Коалицијата „Менуваме“ почнува со иницијатива заедно со другите граѓански организации за лица со попречености, каде што ќе се достави барање до Владата на Република Северна Македонија за ресорот ова Министерство да биде под ингеренции на владејачката партија ВМРО-ДПМНЕ и министер да биде Велковски – додаде Алишан.

Тој нагласи дека сметаат оти со министер како него социјалниот систем, кој моментно не бил во добра состојба, нагласи – ќе може да се подобри.

Поврзани содржини

Шалтерите на ЈП Водовод и канализација – Скопје в понеделник нема да работат
Левица: Наместо укинување на онлајн коцкањето – владиниот закон спрема приватизација на онлајн бизнисот со коцка
Случајот со мазутот за ТЕЦ „Неготино“ не е завршен, вели обвинителот Савески
Делчево доби уникатен парк со цитати од Библијата каде се споменува Македонија
Од MOS натпревар до светски успеси: Македонски учесници денес градат кариера во Google и IT индустријата
Најстудено изутринава на Попова Шапка и Лазарополе, најтопло во Скопје – Петровец
Меѓу загинатите на обиколницата се и оперскиот првенец Ристе Велков и неговиот син
Град Скопје не успеа да го затвори дивиот премин кај Бит-пазар

Најчитани