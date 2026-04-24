Книжевна средба посветена на Ани Ерно во НУБ „Св. Климент Охридски”

24/04/2026 07:06

Книжевна средба посветена на делото на Ани Ерно, значајна фигура на современата француска литература и добитничка на Нобеловата награда за литература во 2022 година, ќе се одржи денеска во Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски” – Скопје.

На отворањето на книжевната средба ќе се обратат директорот на Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски”, Јовица Никчевски и директорот на Францускиот институт во Скопје, Грегоар Жислер.

На средбата ќе говорат Елисавета Поповска, професор на Филолошкиот факултет „Блаже Конески” во Скопје и преведувачка на романот „Девојчински спомени“, Андријана Папиќ, преведувачка на романот „Годините“, Ивана Трајаноска, декан на Факултетот за странски јазици на Универзитетот Американ Колеџ Скопје и писателка и Ведран Диздаревиќ, професор на Катедра за компаративна книжевност при Филолошкиот факултет.

Саемска промоција на романот „Луција“ од новинарката Лилјана Грџо Дамовска
Oтворање на 16. Младински пролетен салон
Меги Џиленхал ќе претседава со жирито во Венеција
Во Загреб се случи „Дијалог преку бојата“ меѓу современи уметници од Македонија и Хрватска
Рокас оцени дека Скопје има уште многу работа пред себе како Европска престолнина на културата во 2028
Почна Саемот на книгата под мотото „Отвори прозорец кон нови светови“
Драмски со „Болва в уво“ настапува на фестивалот РУТА во Тиват
Европа не е само политика — Европа е култура, идентитет и заедничко чувство на припадност, вели Љутков

