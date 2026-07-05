Ќе работиме ли до 72 години? ММФ препорачува, Кочоска бара право на избор

05/07/2026 13:30
Фото: Б. Грданоски

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светска банка ќе изработат детална анализа за состојбата со пензискиот фонд во земјава, по што Владата ќе одлучува дали ќе има промени во старосната граница за пензионирање. Министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, нагласи дека во моментов нема донесено никаква одлука за пензиска реформа и дека се чекаат препораките од меѓународните институции.

„Тие побараа да направат анализа на пензискиот фонд и ние се согласивме, објави 4news.mk Ќе дадат одредени препораки, што не значи дека тие дефинитивно мора да бидат прифатени од страна на Владата“, појасни Димитриеска-Кочоска.

Министерката додаде дека е очекувано меѓународните експерти да предложат зголемување на прагот за пензионирање поради лошите демографски трендови и стареењето на населението, што е глобален проблем кој е силно присутен и во Европа.

Личен став на министерката: Пензионирањето да биде право на избор

Димитриеска-Кочоска децидно се противи на административно и линеарно зголемување на старосната граница, истакнувајќи дека системот мора да понуди флексибилност:

Задржување на постоечкиот праг: Годините за пензионирање да останат исти за оние кои работат во тешки услови и со нетрпение го чекаат исполнувањето на законскиот рок.
Право на избор: Да им се овозможи на граѓаните кои имаат полесни работни позиции и сакаат да останат активни, да продолжат да работат и до 70, 71 или 72 години.

Продлабочен дефицит во ПИОМ и трансферот кон Вториот столб

Пензиската реформа повторно се најде во фокусот на јавноста откако Државниот завод за ревизија утврди низа аномалии во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (ПИОМ). Ревизорите лоцираа продлабочување на дупката во Фондот, долгови за здравствено осигурување на пензионерите, како и нередовно префрлање на средствата во Вториот пензиски столб.

Министерката за финансии уверува дека државата го санира овој проблем и дека за тековната година се веќе обезбедени над 300 милиони евра, кои сукцесивно мора да се префрлат од првиот во вториот пензиски фонд, објави 4news.mk

Покрај предизвиците со пензискиот систем, државата се соочува и со раст на дефицитот во државната каса. До крајот на годината најавено е ново задолжување на странските пазари, но точната сума допрва ќе се прецизира.

Поврзани содржини

Мицкоски пред Регулаторна: Очекувам зголемување до 2,5 денари за дизелот и околу денар за бензините
Трамп објави нова фотографија од банкнота од 100 долари со неговиот потпис
ФЕРО ИНВЕСТ и WHES на Intersolar Europe 2026: Успешниот батериски проект бара врвна технологија и искусен инженерски партнер
Светските цени на храната се стабилизираат: Само месото и растителните масла се поскапи
ТИТАН Усје: Јавниот дијалог со сите засегнати страни е важен дел од процесот за продолжување на А-интегрираната еколошка дозвола
Нов Протокол на царините на Северна Македонија и Албанија за царински контроли на заедничките гранични премини
Околу 500 прилепчани и битолчaни сакаат да отворат свој бизнис со помош на Владата
Андоновски: Компаниите конкретно да кажат – кои услуги да се дигитализираат