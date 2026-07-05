Ќе работиме ли до 72 години? ММФ препорачува, Кочоска бара право на избор

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и Светска банка ќе изработат детална анализа за состојбата со пензискиот фонд во земјава, по што Владата ќе одлучува дали ќе има промени во старосната граница за пензионирање. Министерката за финансии, Гордана Димитриеска-Кочоска, нагласи дека во моментов нема донесено никаква одлука за пензиска реформа и дека се чекаат препораките од меѓународните институции.

„Тие побараа да направат анализа на пензискиот фонд и ние се согласивме, објави 4news.mk Ќе дадат одредени препораки, што не значи дека тие дефинитивно мора да бидат прифатени од страна на Владата“, појасни Димитриеска-Кочоска.

Министерката додаде дека е очекувано меѓународните експерти да предложат зголемување на прагот за пензионирање поради лошите демографски трендови и стареењето на населението, што е глобален проблем кој е силно присутен и во Европа.

Личен став на министерката: Пензионирањето да биде право на избор

Димитриеска-Кочоска децидно се противи на административно и линеарно зголемување на старосната граница, истакнувајќи дека системот мора да понуди флексибилност:

Задржување на постоечкиот праг: Годините за пензионирање да останат исти за оние кои работат во тешки услови и со нетрпение го чекаат исполнувањето на законскиот рок.

Право на избор: Да им се овозможи на граѓаните кои имаат полесни работни позиции и сакаат да останат активни, да продолжат да работат и до 70, 71 или 72 години.

Продлабочен дефицит во ПИОМ и трансферот кон Вториот столб

Пензиската реформа повторно се најде во фокусот на јавноста откако Државниот завод за ревизија утврди низа аномалии во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (ПИОМ). Ревизорите лоцираа продлабочување на дупката во Фондот, долгови за здравствено осигурување на пензионерите, како и нередовно префрлање на средствата во Вториот пензиски столб.

Министерката за финансии уверува дека државата го санира овој проблем и дека за тековната година се веќе обезбедени над 300 милиони евра, кои сукцесивно мора да се префрлат од првиот во вториот пензиски фонд, објави 4news.mk

Покрај предизвиците со пензискиот систем, државата се соочува и со раст на дефицитот во државната каса. До крајот на годината најавено е ново задолжување на странските пазари, но точната сума допрва ќе се прецизира.