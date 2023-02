Кинескиот балон плови над САД, Блинкен ја откажа посетата на Пекинг

Огромен кинески балон на висока надморска височина пловеше низ САД во петокот, предизвикувајќи тешки обвинувања од Пентагон за шпионирање и испраќање возбудени или вознемирени Американци надвор со двогледи. Државниот секретар Антони Блинкен ненадејно го откажа патувањето на високо ниво во Пекинг, чија цел беше да се смират тензиите меѓу САД и Кина.

Откажувањето дојде и покрај тврдењето на Кина дека балонот бил „воздушен брод“ за истражување на времето што излетал од курсот. Пентагон веднаш го отфрли тоа – и тврдењето на Кина дека балонот, со големина на два училишни автобуси, не се користи за надзор и има само ограничена навигациска способност.

Балонот беше откриен претходно над чувствителните воени локации во Монтана, но до пладне се движеше кон исток над срцето на централниот дел на Соединетите Држави и се очекува да остане во воздушниот простор на САД неколку дена, изјавија официјални лица.

Развојот на настаните означи нов удар за веќе затегнатите американско-кинески односи кои со години беа во надолна спирала поради бројни прашања. Сепак, американските власти останаа на ставот дека дипломатските канали се отворени и дека Блинкен е подготвен да отпатува во Кина во „соодветно време“.

Претседателот Џо Бајден одби да коментира за ова прашање кога беше испрашуван на економски настан. Двајца предизвикувачи на реизборот во 2024 година, поранешниот претседател Доналд Трамп и Ники Хејли, поранешен гувернер на Јужна Каролина и амбасадор на ОН, рекоа дека САД треба веднаш да го соборат балонот.

Откривањето на балонот беше објавено од официјални претставници на Пентагон, кои рекоа дека едно од местата што бил забележан е над државата Монтана, која е дом на едно од трите американски полиња за нуклеарни ракетни силоси во воздухопловната база Малмстром.

Висок официјален претставник на одбраната рече дека САД подготвиле борбени авиони, вклучително и „Ф-22“, да ги соборат доколку им се нареди. Пентагон на крајот препорача да не се прави тоа, истакнувајќи дека дури и кога балонот се наоѓал на ретко населена област во Монтана, неговата големина би создала поле со отпад доволно големо за да ги изложи луѓето на ризик.

A number of GOP lawmakers have criticized the administration for not taking firmer action against China. And a decision for Blinken to proceed with his trip could have made Biden even more susceptible to their complaints at a time he’s starting to deal with the new Republican-led U.S. House.

Blinken had been prepared as late as Thursday to travel to Beijing this weekend, but the administration began to reconsider the trip following the detection of the balloon on Wednesday, even before its presence was made public, one official said.

The official, who spoke to reporters on condition of anonymity due to the sensitivity of the matter, said the administration had “noted” China’s expression of regret but concluded that the seriousness of the violation of U.S. airspace, sovereignty and international law was such that Blinken’s trip could not go forward as planned.

Голем број пратеници на Републиканската партија ја критикуваа администрацијата дека не презема поцврсти мерки против Кина. А одлуката Блинкен да продолжи со своето патување можеше да го направи Бајден уште поподложен на нивните жалби во моментот кога тој почнува да се занимава со новиот Претставнички дом на САД, предводен од републиканците.

Официјален претставник, кој разговараше со новинарите под услов да остане анонимен поради чувствителноста на ова прашање, рече дека администрацијата го „забележала“ изразот на жалење на Кина, но заклучил дека сериозноста на нарушувањето на воздушниот простор, суверенитет и меѓународното право на САД е таква што Блинкен патувањето не можеше да продолжи како што беше планирано.

Експертите за временска прогноза велат дека тврдењето на Кина дека балонот излетал од својот курс не е неизводливо. Кинескиот извештај за шемите на ветровите познати како Вестерлии кои носат балон во западниот дел на Соединетите држави беше „апсолутно возможен – веројатно не е возможен“, рече Дан Јафе, професор по атмосферска хемија на Универзитетот во Вашингтон.

Долгоочекуваните состаноци на Блинкен со високи кинески функционери се сметаа во двете земји како можен начин да се најдат некои области на заедничка основа во време на големи несогласувања околу Тајван, човековите права, тврдењата на Кина во Јужното Кинеско Море, Северна Кореја, Русија. војна во Украина, трговска политика и климатски промени.

Иако патувањето, за кое во ноември беше договорено од Бајден и кинескиот претседател Си Џинпинг на самитот во Индонезија, не беше официјално објавено, официјалните лица и во Пекинг и во Вашингтон во последните денови зборуваа за претстојното пристигнување на Блинкен на состаноци во недела и понеделник.

Во соопштението кое се приближи до извинување, кинеското Министерство за надворешни работи рече дека балонот бил цивилен воздушен брод што се користи главно за метеоролошки истражувања. Се вели дека воздушниот брод има ограничени способности за „самоуправување“ и „отстапил далеку од планираниот курс“ поради ветровите.

„Кинеската страна жали за ненамерното влегување на воздушниот брод во воздушниот простор на САД поради виша сила“, се вели во соопштението, цитирајќи правен термин што се користи за да се однесува на настани надвор од нечија контрола. (АП)