Катар уапси 313 лица од различни националности за снимање нелегални видеа и ширење дезинформации

09/03/2026 11:15

Генералниот директорат за кривични истраги на Катар во понеделник објави дека 313 лица од различни националности се уапсени за снимање и дистрибуција на неовластени снимки и објавување дезинформации на социјалните медиуми.

Апсењата ги изврши Дирекцијата за спречување на економски криминал и кибер криминал како дел од тековните напори за борба против злоупотребата на социјалните мрежи. Надлежните органи изјавија дека се преземени потребните законски и административни мерки против вклучените лица.

Министерството за внатрешни работи на Катар ја нагласи важноста од избегнување на снимање и објавување видеа, како и ширење на какви било гласини поврзани со актуелните настани во земјата. На граѓаните им се препорачува да добиваат информации исклучиво од одобрени и официјални извори.

Надлежното министерство, исто така, истакна дека надлежните институции „нема да се двоумат да преземат потребни законски чекори против секој што ќе биде фатен како врши такви прекршоци“.

