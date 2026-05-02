Кампањата за предвремените парламентарни избори во Косово ќе започне на 28 мај

Централната изборна комисија (ЦИК) на Косово објави дека кампањата за предвремените парламентарни избори на 7 јуни ќе започне на 28 мај, објавува „Коха Диторе“.

Комисијата вчера го одобри акциониот план и буџетот за претстојното гласање. Според ЦИК, организирањето на новите предвремени избори ќе чини над 10,887 милиони евра.

Во четвртокот, вршителката на должноста претседателка на Косово, Албулена Хаџиу, по консултации со политичките партии, распиша предвремени парламентарни избори за 7 јуни откако парламентот не успеа да избере нов претседател и беше распуштен.

Пратениците имаа рок до полноќ од вторник до среда да изберат нов претседател, откако мандатот на Вјоса Османи истече на почетокот на април. Функцијата привремено ја презеде претседателката на парламентот, Албулена Хаџиу.

Ова ќе бидат третите парламентарни избори за година и пол во земјата, која е зафатена од продолжена политичка криза, забележуваат медиумите.

Тие доаѓаат по гласањето во февруари 2025 година, по кое следеше продолжен застој во изборот на претседател на парламентот и неуспешен обид за формирање влада, а потоа и ново гласање во декември 2025 година. Во тоа време, Движењето Самоопределување на премиерот Албин Курти го обезбеди потребното мнозинство за формирање влада, но неговиот предлог за претседател не ја собра потребната поддршка во парламентот.