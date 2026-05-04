Камерон Дијаз (53) доби трето дете, на синот му даде необично име

53-годишната Камерон Дијаз го пречека своето трето бебе со сопругот Бенџи Маден (47), објави во понеделник рокерот од „Гуд Шарлот“.

„Камерон и јас сме среќни, возбудени и се чувствуваме толку БЛАГОСЛОВЕНИ што го објавуваме раѓањето на нашето трето дете, Наутас Маден“, сподели Бенџи на Инстаграм заедно со слика од брод – почит кон морското име на неговиот син.

„Добредојде во светот, сине!!“

Во делот за коментари, самата Дијаз одговори со пет емотикони во форма на срце.

Објавата на Бенџи, исто така, вклучуваше значење зад името Наутас, кое гласеше: „Морнар, навигатор, патник. Оној што се впушта во патување и не се плаши од непознатото.“

Дијаз и Маден, кои се венчаа во 2015 година, веќе се родители на ќерката Радикс (6) и синот Кардинал (2). Познатaта двојка во голема мера го држеше својот семеен живот подалеку од центарот на вниманието, само повремено споделувајќи новости со фановите.

Веста доаѓа нешто повеќе од една година откако Дијаз се врати во Холивуд во соодветно именуваната серија на Нетфликс, „Назад во акција“.

Ѕвездата на Холидеј направи десетгодишна пауза во глумата во 2014 година, период кој оттогаш го опиша како „најдобриот“ во својот живот.

„Бев слободна само да кажам: „Јас сум мајка, јас сум сопруга, го живеам својот живот“, рече таа во шоуто на Греам Нортон минатата година.

Во октомври 2024 година, за време на гостувањето на Самитот за најмоќни жени на Форчун, Дијаз рече за својата пауза: „Се чувствував како вистинската работа за мене да го вратам сопствениот живот и едноставно навистина не ми беше гајле за ништо друго“.

„Ничие мислење, ничиј успех, ничија понуда, ничие ништо не можеше да ме предомисли за мојата одлука да се грижам за себе и да го изградам животот што навистина сакав да го имам. Мислам дека навистина се сведува на: „За што си страсна?“. За мене, тоа беше да го изградам моето семејство“.

Дијаз претходно зборуваше за својата одлука за полупензија во една епизода од серијата „Goop Health: The Sessions“ на Гвинет Палтроу.

Актерката рече дека „вложувала толку многу труд толку долго, работејќи, снимајќи филмови и тоа е толку мачно“, додавајќи: „Кога снимаш филм, тоа е совршен изговор – тие те поседуваат. Таму си 12 часа на ден со месеци и немаш време за ништо друго“.

Таа рече дека да се биде во центарот на вниманието е „интензивно“, додавајќи: „Има многу енергија што доаѓа кон тебе во секое време кога си навистина видлив како актер и се занимаваш со печатот и се покажуваш себеси“.

Дијаз моментално глуми во новиот филм на Џона Хил, „Outcome“, заедно со Киану Ривс. Филмот на Apple TV го следи актерот (Ривс) кој тргнува на турнеја за извинување по закана со уцена.

Дијаз, исто така, треба да ја повтори својата гласовна улога како принцезата Фиона во „Шрек 5“, закажан за премиера во 2027 година.

Долг пат до родителство

Според списанието Us Weekly, двојката добила деца со помош на сурогат мајка откако со години се бореле со неплодност. Наводно, тие се обратиле на медицински потпомогната репродукција, акупунктура и додатоци во исхраната на патот кон родителство.

„Поминаа низ толку многу за да стигнат до ова“, изјавил неименуван извор за истиот медиум по раѓањето на нивната ќерка Радикс. „Камерон смета дека ова дете е вистинско чудо.“