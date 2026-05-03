Како војната во Иран ја зајакна Украина

Koга украинскиот претседател Володимир Зеленски, со сериозно лице и облечен во црна облека, се појави во Саудиска Арабија во март, тоа беше прилично неочекуван момент во контекст на американско-израелската војна во Иран. Во објава на платформата X, тој рече дека целта на неговата посета е да „ја зајакне заштитата на животот“.

Зеленски, кој го носи товарот на војната со Русија во својата земја, го искористи моментот и отпатува во Заливот за да ја демонстрира меѓународната вредност и пазарниот потенцијал на военото знаење и искуство на Киев во војната со беспилотни летала стекнато на бојното поле, пишува Би-Би-Си.

Украина тврди дека потпишала договори со Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Катар – земји кои беа нападнати од ирански ракети и беспилотни летала во последните недели. Договорите вклучуваат споделување експертиза и технологија за беспилотни летала, зајакнување на сојузите и генерирање профит, а Киев се надева дека ќе обезбеди одбранбени договори со богатите сојузници на САД.

„Сакаме да им помогнеме на земјите од Заливот со нивната одбрана. Ќе продолжиме да градиме такви партнерства со други земји“, рече Зеленски.

Енергетски притисок и одговорот на Украина

Првично, влијанието на конфликтот во Иран врз Украина се чинеше во голема мера негативно. Тоа се закануваше да го одвлече веќе несигурното внимание на Доналд Трамп од мировните напори меѓу Москва и Киев, а истовремено да го наполни брзо празнечкиот воен ковчег на Русија.

Москва можеше да продава повеќе нафта на повеќе земји по повисоки цени, бидејќи танкерите што носат нафта од Блискиот Исток не беа во можност да стигнат до глобалните купувачи преку Ормутскиот теснец покрај иранскиот брег. Трамп го обнови ослободувањето од одговорност што им овозможува на земјите да купуваат санкционирана руска нафта поради растечките цени низ целиот свет. Колку повеќе пари има Русија, толку подолго и пожестоко, во теорија, може да води војна во Украина.

Но, Киев постојано ги надминува меѓународните очекувања од почетокот на руската инвазија во февруари 2022 година. Тоа го прави и сега: со вешти маневри, го сврте влијанието на војната во Иран во своја корист, обидувајќи се да се стави во посилна позиција пред можните мировни разговори со Русија.

Вредноста на военото искуство

Зеленски истакна дека Саудиска Арабија, која ја посети повторно во април, се соочила со ист вид напади со балистички ракети и беспилотни летала од Иран со кои Русија ја опсипува Украина. Едно од најмоќните оружја на Москва е евтиниот ирански беспилотен авион со долг дострел Шахед-136, како и нејзината сопствена, модернизирана верзија, Геран.

Иако Шахед може да чини помеѓу 80.000 и 130.000 долари, Зеленски тврди дека може да биде пресретнат од системи што чинат само 10.000 долари. Тоа е значително поевтино од традиционалните ракети за воздушна одбрана што чинат милиони долари. Соочени со заканата од руски беспилотни летала во бројни европски градови, земјите од НАТО сега обрнуваат внимание.

Украина потпиша два големи договори за одбранбена соработка со европските сојузници во април. Еден со Норвешка, вреден 8,6 милијарди долари, како дел од пакетот за помош од 28 милијарди долари до 2030 година. Другиот беше со Германија и вклучува „различни видови дронови, ракети, софтвер и модерни одбранбени системи“ во вредност од 4,7 милијарди долари.

Напади врз инфраструктурата

Украина, исто така, научи клучна лекција од конфликтот со Иран што ја применува дома: моќниот ефект на нападите врз непријателските капацитети за извоз на нафта. Енергетската инфраструктура на Русија сега е приоритетна цел, а во нападите се користат украински дронови со долг дострел.

Според Зеленски, Русија трпи „критични“ загуби во својот енергетски сектор, кои достигнуваат милијарди долари, и покрај неодамнешниот пораст на глобалните цени на нафтата. Податоците за извозот на сурова нафта покажуваат дека зголемувањето на цените и олеснувањето на санкциите на САД врз земјите што купуваат руска нафта во третата недела од војната во Иран ги зголемија руските приходи за 2,3 пати повисоки од нивоата од декември до февруари.

Но, во четвртата недела, украинските напади со дронови врз енергетската инфраструктура ги намалија руските приходи за 1 милијарда долари, уништувајќи околу две третини од добивките од претходната недела.

Друг позитивен исход за Украина по војната со Иран беше последното зелено светло минатата недела за заем од 90 милијарди евра, поддржан од гаранција од ЕУ, за кој Киев вели дека итно му е потребен за да купи и произведе воена опрема во текот на следната година.

Заемот беше блокиран со месеци од тогашниот про-Кремљски премиер на Унгарија, но Унгарија сега има нов, дефинитивно помалку про-руски лидер, по убедливиот пораз на Виктор Орбан на унгарските избори минатиот месец. Падот на Орбан, поттикнат од гневот на гласачите поради зголемувањето на цените на енергијата поради војната во Иран, овозможи заемот од ЕУ да биде ослободен за Украина.

Со овие „победи“ зад себе и тврдењата на Украина дека постојано убива повеќе непријателски војници секој месец отколку што наводно регрутира Русија (30.000), Зеленски повеќе не се чувствува во дефанзива и можеби е во подобра позиција да постигне мировен договор со Русија.

Се чувствувате непочитувани?

Што е тогаш со преговорите за одржливо примирје што администрацијата на Трамп толку гласно го најави пред Божиќ? Пред да биде реизбран за претседател, Трамп постојано повторуваше дека ќе го заврши конфликтот во Украина во рок од 24 часа.

Следењето на движењата на мировните пратеници на Трамп, неговиот зет Џаред Кушнер и поранешниот магнат за недвижности Стив Виткоф, открива. Патувањето во Киев беше одложено неколку пати. Наместо тоа, тие се преокупирани со Блискиот Исток. Зеленски го оцени отсуството на дуото како „нефер“. Тој вели дека мировните преговори се водат на „техничко“ ниво, но се плаши дека вистински напредок нема да се постигне сè додека не заврши иранскиот конфликт.

Американска стратегија и украински скептицизам

Украина и другите европски земји беа вознемирени кога ја прочитаа Американската стратегија за национална безбедност (NSS), објавена на крајот од минатата година. Таа очигледно не ја означува Русија како закана за безбедноста, што е во директна спротивност со начинот на кој Москва ја гледаат европските сојузници на Вашингтон во НАТО.

НСС ја нагласува важноста на завршувањето на војната во Украина, но фокусот не е на воспоставување траен мир за Киев. Наместо тоа, наведената цел е да се обезбеди „стратешка стабилност“ и потенцијално партнерство со Русија за ослободување на ресурси за други приоритети на САД.

Ваквите ставови на администрацијата на Трамп го воодушевуваат Кремљ. Портпаролот Дмитриј Песков се пофали во времето на објавувањето дека НСС е „во голема мера во согласност“ со визијата на Москва. Под Трамп, немаше воведување или одржување на строги економски санкции против Русија што навистина би можеле да ја променат ситуацијата. Покрај тоа, американската воена и економска помош за Украина речиси пресуши.

Кога станува збор за доведување на Русија на преговарачка маса, широко се верува дека САД се единствената сила способна да ја принуди Москва да попушти. Путин не покажува знаци дека доброволно ќе го прекине конфликтот во скоро време. Напротив, додека светот е преокупиран со војната во Иран, Москва ги засилува нападите врз украинските цивили и инфраструктура.

Мислењата се поделени околу тоа дали ова е последен обид за покажување на гнев пред преговорите или знак на мрачна решителност. Во Брисел, повеќето се сомневаат во второто.

Руската економија можеби се бори под меѓународните санкции, но не е уништена и сега е цврсто на воена основа. Запирањето на ова нема да биде лесно, што ги наведува европските земји да се плашат дека дури и ако се обезбеди мир во Украина, Русија брзо ќе се обиде да ја дестабилизира Европа на други места. Холандија, Германија и самиот НАТО го опишаа ова како можно, дури и веројатно.