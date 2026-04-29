Јавна расправа за „Влијанието на употребата на социјалните мрежи врз младите и нивното ментално здравје“

29/04/2026 08:42
Фото: Б. Грданоски

 Во Собранието денеска ќе се одржи Јавна расправа на Клубот за младински прашања на тема „Влијанието на употребата на социјалните мрежи врз младите и нивното ментално здравје“.

Настанот е во организација на собранискиот Клуб за младински прашања и политики, во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност како дел од иницијативата „Европска недела на младите 2026“ каде што посебно значење се дава на темата ментално здравје на младите.

Како што информираат од собраниската прес-служба, на јавната расправа воведни обраќање ќе имаат Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација; Ѓоко Велковски, заменик-министер за социјална политика, демографија и млади; Драгана Бојковска, пратеничка, претседателка на Клубот за младински прашања и политики; Ана Михајлов, директорка на Националната агенција за европски образовни програми; Мариа Канелопулу, раководителка на Одделот за економски прашања, градење институции, прекугранична соработка во Делегација на Европската Унија во Северна Македонија.

