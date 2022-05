Израел се крена на нозе, бара извинување од Лавров за неговото тврдење дека Хитлер имал еврејска крв

Израелските лидери во понеделникот побараа извинување и го осудија рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров откако тој рече дека нацистичкиот лидер Адолф Хитлер „има еврејска крв“ и дека Евреите се меѓу најлошите антисемитисти.

Лавров ги даде забелешките за време на интервјуто за италијанската телевизија, во кое тврдеше дека еврејството на украинскиот претседател Володимир Зеленски не ги поткопува тврдењата на Русија дека нејзината инвазија на Украина имала за цел да ја „денацифизира “ земјата.

„Целта на таквите лаги е да се обвинат самите Евреи за најстрашните злосторства во историјата извршени против нив, со што се ослободуваат од одговорност угнетувачите на Израел“, рече премиерот Нафтали Бенет во изјавата од неговиот кабинет.

Изјавата на Бенет уследи по поострата осуда од министерот за надворешни работи Јаир Лапид и другите израелски министри.

„Ова е непростлив и скандалозен коментар, ужасна историска грешка и очекуваме извинување“, рече Лапид. „Хитлер немаше еврејско потекло и Евреите не се самоубија во холокаустот. Најниската форма на расизам против Евреите е обвинувањето на самите Евреи за антисемитизам“.

Лапид додаде: „Ние правиме максимални напори да одржуваме добри односи со Русија, но постои линија, и овој пат линијата е помината. Руската влада мора да ни се извини нам и на еврејскиот народ“.

Постојаните теории на заговор дека нацистичкиот водач Адолф Хитлер имал некое еврејско потекло што можеби го мотивирало неговиот антисемитизам и убиството на шест милиони Евреи, постојано беа разоткриени од историчарите.

Лапид рече дека рускиот амбасадор Анатолиј Викторов ќе биде повикан на „не толку лесен разговор“. Според израелското министерство за надворешни работи, Викторов е повикан на „разговор за појаснување“.

Russia’s embassy in Israel declined to comment on Lavrov’s statements or on the summons to the Foreign Ministry.

„Утринава беше постигнато ново ниско ниво на антисемитизам“, напиша на Твитер заменик-министерот за надворешни работи Ајдан Рол, кој рече дека забелешките на Лавров се дел од „вознемирувачкиот тренд на омаловажување на холокаустот“ од страна на руските лидери среде инвазијата на Украина.

Бенет рече: „Како што веќе наведов, ниту една сегашна војна не е слична на холокаустот“. Тој ги повтори претходните критики насочени кон споредбата на Зеленски на руската инвазија со Холокаустот. „Употребата на холокаустот на еврејскиот народ како политичко средство мора веднаш да престане“.

Неколку други членови на израелската влада ги осудија изјавите на Лавров.

Министерот за финансии Авигдор Либерман рече дека коментарите на Лавров се „апсурдни“ и дека никогаш не требало да бидат изговорени, додавајќи дека очекува појаснување и извинување.

Министерот за комуникации Јоаз Хендел ги нарече коментарите на Лавров „заблуди“ и рече дека тие имаат за цел да ги оправдаат „страшните работи“ што Русија ги прави во Украина. „За историска точност: Хитлер немал еврејска крв и она што се случува во Украина е срамота“, изјави тој за Армиското радио.

Израел избегна да се поврзе со која било страна откако руските трупи ја нападнаа Украина на 24 февруари. Таа е една од ретките земји што одржува релативно топли односи и со Украина и со Русија.

Сепак, реториката што доаѓа од Тел Авив се смени по извештаите за широко распространети цивилни убиства од страна на Русите, при што Лапид експлицитно ја обвини Русија за воени злосторства минатиот месец. Москва, исто така, неодамна јавно го критикуваше Израел поради неговата одлука да достави одбранбена опрема за Киев и предлогот на амбасадорот на Израел во Украина, улиците да се преименуваат во главниот град на Украина за оние кои ги спасија Евреите за време на Холокаустот.

Министерот за јавна безбедност Омер Барлев рече дека коментарите на Лавров „му штетат на сеќавањето“ на убиените од нацистите. „Тие, исто така, создаваат опасна лажна еквиваленција која се заснова на антисемитски лаги, на начин што поттикнува ширење на лажна наратив и што може да доведе до бран на антисемитизам кон Евреите низ целиот свет, особено во Русија“.

Коментарите на Лавров, исто така, беа осудени во неделата вечер од израелскиот музеј на холокаустот Јад Вашем како „лажни, заблуди и опасни и достојни за секаква осуда“. Меморијалот на холокаустот и другите групи што ги претставуваат преживеаните претходно го осудија руското тврдење дека Украина треба да биде „деназифицирана“, велејќи дека тоа „не е засновано на факти, го искривува и го банализира холокаустот“.

Во интервјуто, Лавров, исто така, ги обвини САД дека ги торпедираат мировните преговори меѓу Москва и Киев и ги обвини западните медиуми за искривено покривање на војната и прикажување „искривени ставови за мене“. (Тајмс оф Израел)