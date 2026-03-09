Италијанските доктори на уште еден 24-часовен протест

09/03/2026 18:57
ROME, ITALY - NOVEMBER 20: More than 500 health workers rally at Santi Apostoli square during a 24-hour nationwide strike against the government's decision to allocate less resources to the health sector in the 2025 budget bill on November 20, 2024 in Rome, capital of Italy. (Photo by Baris Seckin /Anadolu via Getty Images)

 Во Италија денеска се одржува уште еден национален 24-часовен штрајк, објави АНСА.

Штрајкот е свикан од голем број национални синдикати и предизвика проблеми во областа на образованието и здравството и во другите јавни и приватни сектори. Транспортниот сектор е поштеден од штрајкот.

Штрајкувачите бараат подобри услови за работа и пристојни плати во различни сектори.

Штрајкот е проследен со голем број протестни маршеви низ цела Италија. За време на маршот во Милано, беше организиран флешмоб на кој беше запалена фигура на Доналд Трамп поради војната во Иран, но и поради неговите врски со финансиерот Џефри Епштајн.

