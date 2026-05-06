Историски потег на Пјонгјанг: Ким Џонг Ун го промени уставот, дефинитивно стави крај на сонот за обединета Кореја

Северна Кореја го ревидираше својот устав за да ја дефинира својата територија и трајно да ги отстрани сите референци за обединување на Корејскиот полуостров. Овој потег официјално ја кодифицира желбата на лидерот Ким Џонг Ун да ги третира двете Кореи како целосно одвоени држави.

Според нацрт-текстот што го виде Ројтерс, ревизијата, за која се верува дека е усвоена на мартовската сесија на Врховното народно собрание, го означува првиот пат кога Пјонгјанг вметнува територијална клаузула во својот устав. Ова го потврди професорот Ли Јунг-чул од Националниот универзитет во Сеул за време на брифингот одржан во среда во Министерството за обединување на Јужна Кореја.

Новиот член 2 предвидува дека територијата на Северна Кореја ја вклучува земјата што „граничи со Народна Република Кина и Руската Федерација на север и со Република Кореја на југ“, вклучувајќи ги и придружните територијални води и воздушен простор.

Интересно е што новата клаузула наведува дека Северна Кореја „никогаш нема да толерира какво било кршење“ на својата територија, но не ја специфицира точната локација на границата со Јужна Кореја. Исто така, беше изоставено експлицитно споменување на спорните поморски граници, како што е Северната гранична линија во Жолтото Море.

Професорот Ли рече дека изоставувањето на конкретна меѓукорејска граница би можело да значи дека Пјонгјанг се обидува да избегне создавање непосредни точки на конфликт, дури и кога ја вградува доктрината на Ким за „две непријателски држави“ во највисокиот државен документ.

Нуклеарниот арсенал и новите овластувања на Ким Џонг Ун

Ревидираниот устав, исто така, носи значајни промени во структурата на моќ. Ким Џонг Ун, како претседател на Комисијата за државни работи, сега е официјално прогласен за шеф на државата. Оваа формулација го менува претходниот јазик што ја опишуваше оваа позиција како „врховен лидер што ја претставува државата“.

Дополнително, уставот експлицитно наложува командата над нуклеарните сили на Северна Кореја да му припаѓа на претседателот на Комисијата за државни работи, формално ставајќи ја надлежноста над нуклеарниот арсенал во рацете на Ким.

Посебна клаузула за одбрана ја опишува Северна Кореја како „одговорна држава со нуклеарно оружје“ и наведува дека земјата ќе продолжи да ја унапредува својата нуклеарна програма за да ги заштити своите права на опстанок и развој, да ги одврати заканите од војна и да го зачува регионалниот и глобалниот мир.

Да се ​​потсетиме дека во јануари 2024 година, Ким Џонг Ун побара амандман на уставот што би ја дефинирал Јужна Кореја како „главен и непроменлив непријател“ и што би потврдил дека територијата на Северна Кореја е одвоена од Јужна.

Пјонгјанг во последните години води сè поостра политика кон Сеул, упорно отфрлајќи ги повиците за дијалог од јужнокорејскиот претседател Ли Џе Мјунг.