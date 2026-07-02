Испораката на воената опрема во завршна фаза, склучени и нови договори со САД

-Од новите договори со САД, сакам да информирам дека потпишаме договори за лесно пешадиско воружување, набавка на беспилотнио системи, опрема за сајбер заштита на единиците за лесната пешадиска баталјонска група, опрема за сајбер заштита на Министерството за одбрана, опрема за блиска воздухопловна поддршка, радио уреди, надградба на симулацискиот центар во Велес, технички публикации, каталог на резервни делови, тренинг и обука на кадарот, но започнавме уште нови договори за кои во следниот период ќе се заокружи процесот и во владата и во Собранието, дополни министерот Мисајловски.

Македонија бележи значителен напредок во исполнувањето на обврските кон НАТО, при што буџетските издвојувања за одбраната надминаа 4% од бруто-домашниот производ. Овој податок, презентиран од Владо Мисајловски, укажува на сериозен пристап кон колективната безбедност на Алијансата.