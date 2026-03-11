Ирански дронови се урнаа во близина на најпрометниот аеродром во светот, четворица повредени

По втор пат за пет дена, ирански дрон успеа да стигне до главниот меѓународен аеродром во Дубаи.

Службениците претходно изјавија дека два дрона „се урнале во близина“ на аеродромот утрово, без да ја наведат точната локација на ударот. Владата на ОАЕ подоцна објави на социјалните мрежи дека дроновите биле соборени. Сè уште не е познато како се повредени четирите лица.

Најпрометниот аеродром во светот

Меѓународниот аеродром во Дубаи е најпрометниот аеродром во светот според меѓународниот патнички сообраќај. Службениците брзо ги продолжија операциите на аеродромот утрово, додека авиокомпаниите се обидуваат да го расчистат огромниот застој откако илјадници летови беа откажани.

Снимки се појавија во саботата од напад во близина на терминална зграда. Никој не беше повреден.

Дубаи, како и Обединетите Арапски Емирати, се обидува да проектира чувство на безбедност откако се најде во средината на овој конфликт меѓу САД, Израел и Иран. Пораките за јавна сигурност се шират и активните онлајн заедници, особено меѓу иселениците од различни националности, вклучувајќи ги и Британците.

Обидот за напад врз толку важна локација е потсетник дека заканата сè уште постои и дека Иран продолжува да ги напаѓа соседните земји.