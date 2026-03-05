Иранска ракета погоди рафинерија за нафта во Бахреин

05/03/2026 20:52

Бахреин соопшти дека иранска ракета погодила државна рафинерија за нафта денеска, но таа работи откако пожарот беше изгаснат.

Сирени се огласија во Бахреин попладнево, додека Министерството за одбрана соопшти дека неговите сили пресретнале 75 ирански балистички ракети и 124 беспилотни летала од почетокот на војната во саботата.

Иран започна нов бран напади врз Израел, американските бази и земјите низ регионот на Блискиот Исток денеска, предупредувајќи дека САД „горчливо ќе жалат“ што вчера потонале ирански воен брод во Индискиот Океан.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ја обвини американската морнарица дека извршила злосторство на море со потопувањето на иранската фрегата Ирис Дена, при што загинаа најмалку 87 членови на екипажот.

Војната ескалира во својот шести ден, погодувајќи 14 земји низ Блискиот Исток и пошироко. 

Поврзани содржини

Европол: Зголемена закана од тероризам во Европската Унија поради конфликтот во Иран
Трамп ја смени Кристи Ноем, стана голем товар за него
Синот на украински тајкун киднапиран, мачен и распарчен на Бали
Трамп бара да учествува во изборот на новиот ајатолах, синот на Хамнеи бил слабак
Израел тврди дека го убил командантот на Хамас задолжен за обука на борци во Триполи
Летовите над јужен Азербејџан привремено прекинати
Белата куќа бара итно решение за зголемувањето на цените на горивата во САД по нападот врз Иран
Додека илјадници се заробени во Дубаи, супербогатите летаат со приватни авиони

Најчитани