Иранска ракета погоди рафинерија за нафта во Бахреин

Бахреин соопшти дека иранска ракета погодила државна рафинерија за нафта денеска, но таа работи откако пожарот беше изгаснат.

Сирени се огласија во Бахреин попладнево, додека Министерството за одбрана соопшти дека неговите сили пресретнале 75 ирански балистички ракети и 124 беспилотни летала од почетокот на војната во саботата.

Иран започна нов бран напади врз Израел, американските бази и земјите низ регионот на Блискиот Исток денеска, предупредувајќи дека САД „горчливо ќе жалат“ што вчера потонале ирански воен брод во Индискиот Океан.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, ја обвини американската морнарица дека извршила злосторство на море со потопувањето на иранската фрегата Ирис Дена, при што загинаа најмалку 87 членови на екипажот.

Војната ескалира во својот шести ден, погодувајќи 14 земји низ Блискиот Исток и пошироко.