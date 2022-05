Институтот за војна објави нова анализа и мапа: Овој пораз ги шокираше Русите

Институот за проучување на војна објави нова анализа и мапа на конфликтот во Украина.

„Украинското уништување на значајни елементи на руската моторизирана бригада која се обиде да го помине понтонскиот мост преку реката Сиверски Донец на 11 мај ги шокираше истакнатите руски воени блогери и аналитичари. Тие почнаа да коментираат за неспособноста на руската армија со стотици илјади следбеници.

„Обидот да се премине реката покажа впечатлив недостаток на тактичка смисла, бидејќи сателитски снимки покажуваат уништени руски возила собрани на двата краја на уништениот мост“, пишува Институтот за војна.

„Според украинските власти, украинските сили најверојатно ќе спроведат контраофанзивни операции за да ги избркаат Русите од областа Изјум. Претходно, забележавме дека рускиот артилериски оган насочен кон запад од областа Изјум има поголема веројатност да ја наруши таквата контраофанзива.

Руските сили продолжија да се повлекуваат од регионот на Харков, но најверојатно ќе се обидат да ја задржат линијата источно од Вовчанск за да обезбедат копнена комуникациска линија (GLOC) која води од Белгород преку Вовчанск до Изјум.

Теренот во оваа област е генерално поволен за Украина, а Русите имаат други GLOC-ови со кои можат да го снабдуваат Изјум, така што Украинците можеби не се обидуваат да напредуваат многу подалеку на исток во овој момент.

„Украинските бранители продолжија да се борат во фабриката Азовстал во Мариупол и покрај ужасните услови и руските напади“, се вели во анализата.

