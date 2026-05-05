Индиска милијардерка се „облече“ во дијаманти и смарагди на Мет Гала 2026

Њујорк – Ова не е прво родео на Иша Амбани – всушност, ова е нејзино шесто. Индиската милијардерка направи екстравагантно враќање на Мет Гала 2026 синоќа, и не е изненадувачки што блескаше во слоеви раскошен накит.

Амбани, стилизирана од Анаита Шроф Адаџанија, го ангажираше авангардниот дизајнер Гаурав Гупта за нејзиниот пристап кон годинешниот дрес код „Уметност на костимите“. Таа ја отелотвори темата „Модата е уметност“ во етерично златно сари кое содржеше рачно насликани детали инспирирани од фрески, везени елементи и скулптурална драперија. Корсетот на Амбани беше прекриен со дијаманти и смарагди од нејзината лична колекција.

Адаџанија изјави за „Таун енд Кантри“ дека за таа пригода носела повеќе од 1.000 скапоцени камења со вкупна тежина од повеќе од 1.800 карати.

„Ги споив дијамантите собрани со текот на времето како дел од приватната колекција на Нита Амбани со ретки смарагди и полки [сурови, необработени дијаманти поставени во злато], заедно со современи фино исечени парчиња, што резултира со парче длабоко вкоренето во наследството, но впечатливо во своето присуство“, изјави таа за медиумот.

Креацијата по нарачка, за која беа потребни повеќе од 25 занаетчии и 1.200 часа за да се создаде, „и пристапува кон модата како форма на уметност третирајќи го сарито како живо платно“, се вели во соопштението за медиумите од тимот на Амбани. „Облеката ја одразува идејата за облеченото тело како уметнички медиум, премостувајќи векови индиска уметност, занаетчиство и дизајн во современ контекст“. Гупта црпела инспирација од богатото уметничко и текстилно наследство на Индија за ова парче.

Амбани го нагласи својот изглед со – погодивте – уште повеќе дијаманти и смарагди, а зборуваме за слоеви огромни камења. Потоа, за последен изненадувачки додаток, таа носеше зрело манго во проѕирна чанта од синџир.

Таа ја стилизираше својата долга, темна коса на половина горе, на половина спуштена. Амбани блескаше со блескава шминка, комплетно со кожа бакната од сонцето, сјајни усни и златни нокти.