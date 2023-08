Илон Маск вели дека борбата против Цукерберг ќе се одржи во Италија

Сопственикот на „Тесла“, Илон Маск, изјави дека потврдил „епска локација“ за меч во кафез со мешани боречки вештини со основачот на „Мета“, Марк Цукерберг. Сите приходи ќе бидат донирани во добротворни цели.

Илон Маск во петокот рече дека разговарал со италијанскиот министер за култура Џенаро Санџулијано за борбата во кафез со конкурентскиот технолошки милијардер Марк Цукерберг во Италија.

Маск на својата социјална мрежа Х, порано Твитер, рече дека тој и Санџулијано се договориле за „епска локација“ за борбата, без да прецизира каде.

Сè што че биде во кадарот на камерата ќе биде антички Рим, така што нема ништо модерно“, напиша Маск.

Сепак, Санџулијано по разговорот со Маск рече дека настанот нема да се одржи во Рим, додавајќи дека се договориле да се одржи „голем добротворен и историски евокативен настан“, кој ќе ги почитува и чува локалитетите на наследството.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023