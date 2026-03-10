Илјадници писатели објавија празни страници во знак на протест против вештачката интелигенција

Лондон – Илјадници автори објавија „празна“ книга наречена „Не ја крадете оваа книга“ во знак на протест против компаниите за вештачка интелигенција (ВИ) за кои тврдат дека ја користат нивната работа без дозвола или надомест.

Околу 10.000 писатели учествуваа во проектот, меѓу кои Казуо Ишигуро, Филипа Грегори и Ричард Осман, објави Гардијан.

Книгата не содржи текст, туку само список на имиња на автори, а копии ќе бидат дистрибуирани во вторник до посетителите на Саемот на книгата во Лондон.

Објавувањето на книгата се случи една недела пред владата на Велика Британија да презентира проценка на економските трошоци од предложените измени во законот за авторски права.

Од министрите се бара да поднесат проценка на економското влијание и извештај за напредокот на консултациите за законска реформа до 18 март.

Организаторот на иницијативата, композиторот и уметнички активист за авторски права Ед Њутн-Рекс, рече дека индустријата за вештачка интелигенција е „изградена врз украдено дело земено без дозвола или плаќање“.

Меѓу авторите кои го поддржаа проектот се Мик Херон, авторката Маријан Кис, историчарот Дејвид Олусога и писателката Малори Блекман, која оцени дека не е неразумно да се очекува компаниите што развиваат вештачка интелигенција да плаќаат за користење на авторските дела.

На задната корица од книгата е порака дека владата на Велика Британија не треба да ја легализира употребата на книги во корист на компаниите за вештачка интелигенција без дозвола од авторот.

Издавачите планираат да започнат иницијатива за лиценцирање на вештачка интелигенција на Саемот на книгата во Лондон.

Во Велика Британија, дебатата е дополнително поттикната од владиниот предлог да им се дозволи на компаниите за вештачка интелигенција да користат авторски дела без дозвола од сопственикот, освен ако не побараат исклучок од процесот.

Предлогот предизвика реакции од уметниците, вклучувајќи го и пејачот Елтон Џон, кој ја критикуваше можноста за олабавување на законите за авторски права.

Покрај главниот предлог, владата разгледува уште три опции: одржување на постојниот систем, задолжително лиценцирање за користење на авторски дела или овозможување на користење на дела без можност за ослободување за авторите.

Портпаролот на британската влада објави дека целта е да се воспостави систем за авторски права што ќе ја заштити човековата креативност, но во исто време ќе ја поттикне иновацијата, додавајќи дека владата ќе продолжи да се консултира со креативниот сектор и да го информира парламентот до 18 март.