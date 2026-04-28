И Народниот правобранител се зафати со грозниот случај со шестоодделенката во Ѓорче
Народниот правобранител изразува длабока загриженост по повод информациите во јавноста за случај на сериозно врсничко насилство извршено од група ученици врз нивна соученичка, кој содржи елементи на физичко и психичко малтретирање, понижување и деградирачко постапување.
Од институцијата оценуваат дека ваквите настани претставуваат тежок облик на повреда на правата и достоинството на детето и укажуваат на сериозни слабости во системот на превенција и заштита од насилство во образовните установи.
Според достапните информации, иако надлежните институции презеле одредени активности, народниот правобранител во денешното соопштение укажува дека формалното постапување не е доволно.
– Неопходно е да се обезбеди целосна, навремена и координирана заштита на детето жртва, како и да се утврдат сите околности и евентуални пропусти во постапувањето на надлежните субјекти – велат од канцеларијата на народниот правобранител.
Особено се нагласува потребата од спречување на секундарна виктимизација на детето преку внимателно и стручно постапување, избегнување повеќекратни сослушувања и заштита на приватноста и достоинството на жртвата.
Народниот правобранител отвори предмет по сопствена иницијатива и ќе побара детални информации од училиштето и другите надлежни институции за тоа дали биле преземени сите потребни мерки за превенција и навремена заштита, дали постоеле претходни индикации за насилство и како било постапено по нив, како се обезбедува тековната заштита и поддршка на детето жртва и дали се преземаат соодветни мерки во однос на сторителите.
Воедно, народниот правобранител упатува апел за поголема родителска одговорност и грижа за децата имајќи предвид дека воспитната и заштитната улога на семејството е клучна во спречувањето на насилното однесување. Родителите, како што се посочува во соопштението, имаат обврска активно да го следат однесувањето на своите деца, да препознаваат ризици и навремено да реагираат.
Истовремено, се укажува на значајната улога на центрите за социјална работа како органи надлежни за заштита на правата и најдобриот интерес на детето. Потребно е овие институции да постапуваат поактивно, навремено и координирано, преку преземање мерки за поддршка на семејствата, работа со децата во ризик и спречување понатамошни штетни последици.
– Заштитата и грижата за децата мора да биде сеопфатна, континуирана и заснована на заедничка одговорност на сите фактори во општеството – се наведува во соопштението.
Воедно, народниот правобранител апелира до надлежните институции да постапуваат со највисок степен на итност и одговорност имајќи го предвид најдобриот интерес на детето како водечки принцип.
– Безбедноста на децата не смее да се сведе на формално исполнување на обврските, туку мора да значи реална, ефективна и суштинска заштита – се потенцира во соопштението.
Народниот правобранител, како што се наведува во соопштението, ќе продолжи внимателно да го следи случајот и навремено ќе ја информира јавноста за утврдените наоди и преземените активности.